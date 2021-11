El Gobierno bonaerense envió más de un millón de nuevos turnos para vacunarse

La provincia de Buenos Aires envió este viernes más de un millón de turnos para aplicar primera, segunda y terceras dosis en los casos de personas inmunocomprometidas y a los mayores de 50 años que hayan recibido las dos dosis de Sinopharm. Según anunció el Gobierno encabezado por Axel Kicillof en su cuenta de Twitter, se enviaron 150.410 turnos para la primera dosis, 404.948 para la segunda dosis y unos 450.034 para la tercera dosis. “Atención Turnos. ¡Revisá tu mail, la página o la aplicación!”, posteó la cuenta oficial del gobierno provincial. Desde el Gobierno bonaerense precisaron a Télam que esas terceras dosis comenzarán a aplicarse desde el miércoles próximo en el territorio. Se priorizará a todas las personas con inmunodeficiencias (independientemente de la vacuna recibida) ordenadas según fecha de segunda dosis y se considerarán condiciones como enfermedad renal crónica (incluye personas en diálisis); enfermedad con compromiso inmunológico; personas que recibieron un trasplante; inmuno congénitas; enfermedades oncohematológicas; y quienes reciben medicación que bajen las defensas. También se vacunará con terceras dosis a todas las personas mayores de 50 años con segunda dosis de Sinopharm ordenadas según fecha de esa aplicación. Se aclaró que en ambos casos se utilizó 4 semanas desde la segunda dosis, y se especificó que las personas inmunocomprometidas recibirán una dosis adicional con un esquema homólogo o heterólogo, mientras que a los mayores de 50 con esquema de Sinopharm se les aplicará una tercera dosis de una vacuna heteróloga (de un laboratorio diferente). (Foto Carlos Brigo) A la vez, desde el Gobierno se detalló que en diciembre se aplicarán las terceras dosis a los trabajadores de salud y que en 2022 al resto de la población. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires recordaron que la población de 3 a 17 años puede inscribirse a través de la aplicación VacunatePBA o en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ para inmunizarse contra la Covid-19. En tanto, los mayores de 18 años cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada “vacunación libre” dirigiéndose sin turno a cualquiera de los 400 puntos donde se aplican las vacunas contra el coronavirus solo con DNI que acredite domicilio en la provincia, para recibir su primera o segunda dosis.

