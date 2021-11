El Frente de Todos cerrará la campaña con un acto en Merlo el jueves 11

El Frente de Todos cerrará la campaña electoral el jueves 11 a las 18 con un acto en el Parque Néstor Kirchner, en el municipio bonaerense de Merlo, de cara a los comicios legislativos del próximo 14, según anunciaron desde el espacio oficialista. “Nuestro objetivo en los próximos días de campaña es seguir escuchando y dando argumentos a nuestros electores”, publicó el Frente de Todos a través de la red social Twitter. En este sentido, agregó: “Movilización máxima; intensificaremos las recorridas, los encuentros y las conversaciones uno a uno, elector a elector, para luchar voto a voto”. “Nuestro acto final coincidirá probablemente con el de los opositores. Será una gran oportunidad para mostrar y contrastar dos maneras de entender el futuro de la Argentina: los que decimos que SÍ a la recuperación económica y los que dicen que no y solo ponen palos en la rueda”, destaca el comunicado subido a las redes sociales. El último acto de proporciones del FdT había tenido lugar el 27 de octubre último, cuando los referentes de la coalición oficialista se dieron cita en el estadio del Club Deportivo Morón para rendir homenaje al expresidente Néstor Kirchner a 11 años de su fallecimiento, con Fernández como único orador. El cierre de la campaña del peronismo para las PASO, en tanto, había sido encabezado por Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 9 de septiembre en el predio de Tecnópolis, sobre el filo del inicio de la veda, como es tradición en la política. Para la elección bonaerense, asimismo, el FdT había montado el día anterior una puesta en escena simultánea en distintas ciudades del distrito: el Presidente estuvo Mar del Plata, Máximo Kirchner en Bahía Blanca y Sergio Massa en Junín.

