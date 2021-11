Con trabajos nocturnos completaron la colocación de columnas en el Paso Bajo Nivel en San Martin

Realizando operativos especiales que incluyen intensos trabajos durante toda la noche para minimizar el impacto en toda la zona y utilizando una innovadora tecnología, avanza a todo ritmo la construcción del Paso Bajo Nivel de la avenida San Martín, donde en los últimos días se llevó adelante la instalación de pilotes debajo de las vías del ferrocarril sin interrumpir el servicio de trenes. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares explicaron que estos trabajos se realizaron durante doce noches consecutivas, desde la medianoche y hasta las 5 de la madrugada en la zona de las vías del tren, específicamente con la construcción de más de una decena de columnas de hormigón que luego sostendrán los tres puentes que forman parte de la histórica obra. El procedimiento ejecutado en tiempo récord consistió en la construcción de una columna por noche para dar forma a la estructura general del Paso Bajo Nivel, que se suma a los pilotes ya realizados en ambas manos sobre la avenida San Martín. En este sentido, se cortó la energía de las vías cada madrugada, se extrajo la parte correspondiente de las vías, se excavó más de 16 metros de profundidad, se quitó la tierra, se colocó una estructura de metal con la grúa, se rellenó con hormigón y luego se volvió a colocar encima la vía extraída, que fue soldada para que a primera hora de la mañana siguiente el servicio ferroviario funcione normalmente. Cabe destacar que todo este sistema de trabajo se desplegó en un tiempo récord de cuatro horas, aproximadamente, durante las últimas doce noches, con el objetivo de que los trabajos impacten lo menos posible en la cotidianeidad de los vecinos y vecinas, como también en los usuarios del servicio ferroviario. La obra actualmente se encuentra en un avance del 40 por ciento y en las próximas semanas se continuará con la colocación de los puentes, cuyos trabajos se realizarán los fines de semana ya que se debe interrumpir el servicio de trenes durante más cantidad de horas. Posteriormente, se iniciará el proceso de excavación. Los trabajos avanzan en simultáneo con las obras del Viaducto de Ruta Nº 4, a metros de la rotonda Los Pinos y el paso bajo nivel de la calle Diehl, en Longchamps.

