Transporte público en elecciones: volverá a ser libre y gratuito el 14 de noviembre

El Ministerio de Transporte de la Nación garantizará el transporte gratuito y libre a todos los sistemas que estén adheridos al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y así promover el fácil acceso a las votaciones el 14 de noviembre. Al igual que sucedió en las elecciones Primarias Abiertas simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, la medida incluirá la red de subterráneos, el pre metro, sistema público de bicicletas, colectivos y trenes durante las 24 horas del día de la votación, estableciendo nuevamente la comodidad para poder llegar a los lugares de elección. El Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, afirmó que “resulta sumamente importante que todos los argentinos y argentinas cuenten con los medios necesarios para acceder a ejercer uno de los máximos derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas que es justamente el derecho a votar. Con esta decisión buscamos brindar todas las comodidades posibles para llegar a los lugares de la elección”. La resolución 312/2021 que busca facilitar el traslado de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires, alcanza a los municipios del AMBA y a las 24 ciudades del interior de la Provincia que cuentan con sistema de transporte público, las mismas son: CABA, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Además, suscribió el municipio de Ushuaia de Tierra del Fuego. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte será el organismo encargado del control en el cumplimiento de la normativa. La linea se subterráneos comenzará a prestar servicio una hora antes de lo habitual. Los viajes en Ecobici tendrán una duración máxima de 30 minutos y para utilizar el sistema los usuarios deben registrarse en la web www.baecobici.com.ar , además se extendió la invitación a que las jurisdicciones que no cuenten con el sistema SUBE adhieran a la iniciativa impulsada a través de la firma del Convenio “Transporte Público Automotor Provincial de Pasajeros Urbano y Suburbano – Elecciones 2021”.

