En lo que va del año, los medicamentos tuvieron aumentos de hasta 86%

El secretario de Comercio, Roberto Feletti, se reunió hoy con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, para analizar la suba en los precios de los medicamentos, por lo que se decidió convocar a las cámaras farmacéuticas para evaluar un posible congelamiento de los valores de venta de los remedios Si bien se mantuvo el hermetismo en la cartera sanitaria, donde se llevó a cabo el encuentro, los funcionarios nacionales acordaron tomar medidas en el “corto, mediano y largo plazo” y para ellos mantendrán conversaciones con el sector. El encuentro no estaba previsto en la agenda oficial, pero Feletti y Vizzotti estuvieron reunidos durante una hora y el secretario se retiró sin hacer declaraciones a la prensa que lo esperaba a la salida para obtener definiciones. Roberto Feletti. En una nota para TN, Sofía Terrile explica que el costo de los medicamentos va en ascenso con un 42,4% de suba en nueve meses y algunos productos escalando hasta un 86%. Según datos de Indec, la suba es de cinco puntos por encima de la inflación que en el mismo período fue del 37%. El dato no es muy lejano al informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), que midió un aumento del 45%. Ceprofar habló de los aumentos promedio entre los 10 medicamentos más utilizados. Por ejemplo: la marca levotiroxina (que se utiliza en el tratamiento para la tiroides), con una suba del 86%; el ibuprofeno, con un 53% y un ansiolítico, el Alprazolam, con un 48%. Ceprofar le explicó a TN que “hay una gran diferencia de precios entre medicamentos que contienen el mismo principio activo, pero de distintos laboratorios. El precio se triplica y hasta cuadruplica en medicamentos que son muy usados”. “Desde hace muchos años la industria farmacéutica presente en Argentina viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos a los principales financiadores, obras sociales y prepagas, en muchos casos con coberturas que llegan hasta el 100% del valor para los pacientes, tal como ocurre en los tratamientos oncológicos y especiales y en el programa VIVIR MEJOR implementado por el PAMI, con un sustancial aporte de los laboratorios”, agregaron.

