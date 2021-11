Cristina Kirchner se internó en el Sanatorio Otamendi para ser operada

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se internó este jueves por la mañana en el Sanatorio Otamendi para ser intervenida quirúrgicamente en el marco de una cirugía programada. La titular del Senado ingresó a las 6.45 al centro médico, donde un cirujano especializado en Tocoginecología le realizará una histerectomía. La operación, que consiste en una extirpación del útero, está programada para las 8 y luego de la cirugía se espera que quede internada con una recuperación que puede extenderse de 48 horas a cinco días. Tras ese lapso, la vicepresidenta podría comenzar a reincorporarse a sus actividades de manera gradual, hasta retomar plenamente su rutina a las tres semanas de la operación. La histerectomía es una intervención mediante la cual se extrae el útero y en algunas ocasiones también los ovarios y las trompas de Falopio. Luego de la cirugía se espera que quede internada entre 48 horas y cinco días. Algunas de las causas que motivan este tipo de prácticas quirúrgicas son la presencia de fibromas, engrosamientos del endometrio, endometriosis, dolores crónicos en cadera o pelvis, o el hallazgo de tejidos malignos. Hace alrededor de un mes, el sábado 2 de octubre por la mañana, la titular de la Cámara alta visitó el Sanatorio Otamendi como parte de un chequeo programado, y entonces completó unos análisis “habituales”, informaron sus allegados en aquel momento.

