Avanzan con obras poniendo en valor el histórico edificio del colegio nacional

El Municipio de Almirante Brown, que encabeza el intendente Mariano Cascallares, lleva adelante una histórica puesta en valor integral en el edificio de la Escuela Secundaria Nº 11 y Nº 13 (Colegio Nacional de Adrogué), que incluye la refacción en techos y módulos sanitarios, construcción de veredas, rampas de acceso, sala de maestros y aula en el Salón de Espacios Múltiples (SUM), y el reacondicionamiento del estacionamiento, trabajos de pintura y de carpintería. Desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown indicaron que los trabajos en el establecimiento educativo ubicado en el cruce de la avenida Espora y Esteban Adrogué ya comenzaron, al tiempo que agregaron que el plazo total de ejecución es de 180 días. “Estamos muy contentos de avanzar con las obras de refacción y puesta en valor en este establecimiento educativo histórico tan trascendental para Almirante Brown, cuyos pasillos y aulas recorrí en mi adolescencia cuando transitaba los estudios secundarios”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, el jefe comunal remarcó que “con el objetivo de fortalecer la Educación Pública, en los últimos meses se llevaron adelante también numerosas obras de infraestructura en 72 escuelas de todo el distrito, en las cuales incorporamos aulas, sanitarios, cocinas y playones deportivos, renovando techos y concretando ampliaciones que eran necesarias para la comunidad educativa”. “A eso se suman los más de 20 establecimientos educativos que desde 2015 creamos desde cero”, añadió. Cabe destacar que el lugar, inaugurado en 1929, fue declarado en 2017 como Patrimonio Histórico de Almirante Brown por el Concejo Deliberante, debido a su valor histórico, arquitectónico y cultural. Se trata de un verdadero ícono de la cultura y la educación para toda la zona sur del Conurbano y de nuestra región. Detalles de la obra Las mejoras integrales incluyen el retiro de la membrana existente en el techo, la construcción de un contrapiso y la posterior nivelación e impermeabilización con membrana asfáltica, además de la colocación de gárgolas de escurrimiento natural en la losa de acceso y de las aulas ubicadas sobre la calle Esteban Adrogué. En el acceso ubicado sobre Esteban Adrogué, asimismo, se está colocando un nuevo portón con rejas y se reconstruirá el solado para el estacionamiento con piso de bloques de cemento, en una superficie total de 860 metros cuadrados. También se construirá una nueva vereda de vinculación en el patio interno, se nivelará el terreno natural para la construcción de veredas perimetrales, actualmente dañadas por raíces y se crearán dos rampas de acceso. Se avanza, además, en la reconstrucción de los revoques en muros medianeros, en la colocación de un nuevo mástil en el patio y el recambio de los vidrios y policarbonatos rotos por otros de material laminado para mayor seguridad. Por su parte, en el SUM se realiza la puesta en valor de carpinterías dañadas por la filtración de agua desde la losa de sanitarios, al tiempo que se construirá un nuevo espacio dedicado de camarines en los laterales al escenario, una sala de maestros, un aula y refacción de sanitarios. Finalmente se llevan adelante trabajos de pintura integrales en todo el edificio (5.000 metros cuadrados en total), el sellado de filtraciones y rajaduras, y también el hidrolavado completo de las mampostería y carpinterías de las fachadas exteriores e interiores.

Both comments and pings are currently closed.