Scioli y Kicillof se reúnen en San Pablo con más de 50 empresarios: ¿quiénes participan?

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, mantendrán hoy en la ciudad de San Pablo un encuentro con empresarios de ambos países, con el objetivo de “asegurar inversiones e incrementar las exportaciones”. La reunión se llevará a cabo en la sede de la Federación de Industrias Paulista (Fiesp). A través de comunicado, la embajada argentina en Brasil consignó que “desde hace un mes se trabaja para concretar” estas tratativas. “El 60% de todo lo que exporta Argentina a Brasil proviene de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estrechar aún más la relación bilateral exitosa con inmenso potencial para seguir creciendo junto a la Fiesp”, resaltó Scioli en un texto difundido por la Embajada. Ambev, Arcor, Embraer, 3M, Andreani, Volkswagen, Ternium, Dow Chemical, Scania, Penalty; Raizen y General Motors, entre otras. El encuentro en la Fiesp contará con la presencia de más de 50 empresas brasileñas y nacionales, como, entre otras. En setiembre de 2021 las exportaciones argentinas a Brasil fueron de u$s988,3 millones, y las brasileñas de u$s987,5 millones, con saldo superavitario argentino de u$s800.000. Las exportaciones argentinas crecieron un 37% con respecto al mismo mes del 2020, mientras que las brasileñas crecieron un 22%. La corriente de comercio bilateral alcanzó u$s1.975,8 millones, representando un aumento del 29% con respecto al mismo mes del 2020, destacaron desde la Embajada argentina en Brasilia.

Both comments and pings are currently closed.