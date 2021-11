En Almirante Brown suman nuevos jardines de infantes fortaleciendo la educación inicial

En Almirante Brown avanza el proceso de construcción de cuatro nuevos Jardines de Infantes. Los mismos están ubicados en las localidades de Glew, San José, Malvinas Argentinas y en Longchamps. En los últimos seis años se abrieron diez nuevos establecimientos de la Educación Inicial en nuestro distrito y ya planifican nuevas obras. El intendente Mariano Cascallares recorrió las obras de uno de los nuevos Jardines de Infantes que se construye en las calles Mazzini y Tapin de la localidad de Glew, que posee un plazo de ejecución de 360 días. Lo hizo en dos oportunidades: con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Piercyk, y con la directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila. En otro Jardín de Infantes en construcción se encuentra en las calles Chajá y Los Sauces de la localidad de San José. Y se están inciando las obras de dos establecimientos más de Educación Inicial en Barrio Lindo (Malvinas Argentinas) y en la localidad de Longchamps. Con estos nuevos edificios para la Educación Pública, Almirante Brown sumará seis nuevos Jardines de Infantes y un total de 26 establecimientos educativos nuevos en los últimos seis años de gestión. El intendente Mariano Cascallares indicó en ese sentido que “trabajando en forma articulada con el Gobierno Nacional y con la Provincia de Buenos Aires continuamos aportando infraestructura para la Educación Pública. De ese modo acompañamos la gran tarea de las directivas, las docentes y las auxiliares de la educación durante toda la pandemia y también en el actual proceso de presencialidad en la educación”.

