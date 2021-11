El empleo registrado aumentó en agosto un 2,8% interanual

El trabajo registrado mostró en agosto un crecimiento de 2,8% interanual, al sumar un total de 12.158.000 empleos, mientras que frente a julio pasado marcó una mejora de 0,5%, por la creación de 54.600 puestos, de acuerdo con un informe del Ministerio de Trabajo difundido este miércoles. El número total de trabajadores surge de la suma de las 9.670.000 personas asalariadas registradas (sector privado, sector público y trabajo en casas particulares) y de los 2.487.000 de trabajadores independientes (monotributistas y autónomos). De esta forma, el total de personas asalariadas se expandió en el octavo mes de 2021 un 2,2% interanual (211.600 trabajadores más), resultado que se explicó principalmente “por las variaciones positivas en el sector privado y en el público, que incorporaron 124.000 y 93.200 trabajadores, respectivamente”. En contraposición, el trabajo en casas particulares mostró una caída del 1,3% anualizada (5.700 trabajadores menos) y del 0,2% respecto a julio. Puntualmente en lo que refiere al sector privado, el informe precisó que “el crecimiento del 0,2% de agosto representa la tasa de variación más alta desde mayo 2021, aunque aún se encuentra 1% por debajo del nivel de empleo previo al inicio de la pandemia (primer trimestre de 2020)”. Comercio y reparaciones, y Suministro de electricidad, gas y agua mostraron una variación de +0,1%. De acuerdo con el informe ministerial, el trabajo independiente en conjunto se expandió 4,9% durante el octavo mes del corriente año (115.300 trabajadores) respecto a igual período de 2020, debido a los crecimientos registrados en el monotributo (87.100 personas, +5,4%) y monotributo social (+42,4%, 11.600 personas). En contrapartida, la cantidad de aportantes al régimen de autónomos se redujo un 3,6% (14.200 personas). Con respecto a la evolución del empleo sectorial, las variaciones mensuales fueron positivas en 7 de los 14 sectores analizados. Entre las ramas de actividad que mostraron mayor dinamismo mensual se encontraron Hoteles y restaurantes (+1,2%), Pesca (+1,0%), Construcción (+1,0%), Enseñanza (+0,8%), Explotación de minas y canteras (+0,2%). Infografía. Sobre Hoteles y Restaurantes, se resaltó que “más allá de esta incipiente recuperación, el deterioro fue tan profundo (por la emergencia sanitaria) que su nivel de empleo actual se ubica 21% por debajo del vigente en febrero de 2020”. Adicionalmente, se subrayó que “la Construcción registra 13 meses consecutivos con variaciones mensuales positivas”. Los sectores que presentaron caídas en agosto respecto a julio fueron Intermediación financiera (-0,1%), Servicios comunitarios, sociales y personales (-0,1%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-0,2%) y Servicios sociales y de salud (-0,3%). Al desagregar por provincia, se observó que, en la comparación mensual, “15 de las 24 provincias mostraron variaciones positivas”. Las provincias que registraron los crecimientos más importantes fueron Catamarca (2,1%), Neuquén (0,8%), Formosa (0,6%), Salta (0,6%), San Luis (0,5%), Tucumán (0,4%), y Santa Cruz (0,4%). En lo que respecta al cotejo interanual, todas las provincias marcaron incrementos en el empleo asalariado registrado. Por último, respecto a los salarios, se precisó que “la remuneración nominal bruta promedio alcanzó a los $96.213 y creció un 55,4% en relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $75.231 y aumentó un 55,6%” en el anualizado. El informe de agosto del Ministerio de Trabajo -titulado “Situación y evolución del Trabajo Registrado”- describe la evolución de la población ocupada que se encuentra declarada en los distintos registros administrativos que integran el sistema de seguridad social. Por otro lado, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) -que releva mensualmente a empresas privadas formales con diez o más trabajadores en doce centros urbanos- registró en septiembre una suba intermensual del 0,2% del empleo privado registrado. Los guarismos positivos se observaron tanto en el aglomerado del Gran Buenos Aires (GBA) como en el conjunto de los aglomerados del interior del país, con incrementos del 0,2% y del 0,3%, respectivamente. En términos sectoriales, se destacó el alza en el sector de la construcción (0,8%), mientras que sólo en el sector de transporte se visualizó caída del nivel de empleo. Por su parte, “las expectativas empresarias en cuanto a la contratación de personal para los próximos tres meses, continuaron siendo positivas, consolidando así la tendencia creciente observada desde hace 6 meses”, precisó el EIL.

