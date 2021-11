Candidatos a concejales de Quilmes de Randazzo anunciaron su pase al FdT

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió este martes a integrantes de la lista de candidatos a concejales del frente “Vamos Con Vos“, que responde al postulante Florencio Randazzo, quienes le comunicaron su decisión de renunciar a esa lista para apoyar al Frente de Todos (FdT) en el distrito, de cara a las legislativas del 14 de noviembre. “El peronismo unido para no volver al pasado. ¡Mauricio Macri nunca más!“, publicó Mayra Mendoza en Twitter tras el encuentro. Estuvieron presentes los excandidatos a concejales del randazzismo Patricia Maciel, Carlos Rodríguez, Silvana Rodríguez y la excandidata a consejera escolar Norma López. “Tuvimos una reunión con la intendenta para ver los trabajos que vamos a seguir de acá en adelante. Nosotros decidimos trabajar con Mayra por decisión nuestra, porque necesitamos que no llegue Macri de nuevo al poder”, expresó Maciel sobre la reunión, según se informó en un comunicado. Por su parte, Rodríguez indicó: “En el país se le dio una oportunidad a Macri durante cuatro años. Se le dio un barco que lo terminó chocando lamentablemente e incendiándolo. Hoy seguimos pagando las consecuencias del aumento sideral que hubo”, añadió.

Both comments and pings are currently closed.