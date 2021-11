Arranca en Almirante Brown la 10° edición del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa

Este jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de noviembre llega a Almirante Brown la décima edición del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa En 2021 dicho encuentro cumple su 10° aniversario y lo celebra en el distrito con juegos clásicos, juegos de mesa modernos, juegos de batallas de miniaturas, juegos de rol, escape Rooms y muchas otras novedosas y originales propuestas lúdicas para todas las edades. La Casa de la Cultura de la ciudad (Esteban Adrogué N° 1224) será escenario de la iniciativa que además de la amplísima ludoteca a disposición del público -donde se prestan, presentan y se enseña a jugar- el evento contará, como cada año, con charlas, talleres, torneos, demostración y testeo de prototipos y entrevistas respecto del universo de los juegos de mesa. El evento anual –libre y gratuito- se llevará adelante el jueves a partir de las 17 horas, y el viernes, sábado y domingo de 10 a 20. Quienes quieran también pueden seguir el encuentro por streaming. Para más información ingresa al sitio www.enjm.com.ar, o bien a las redes sociales FB: @EncuentroNacionaldeJuegosdeMesa; Instagram: @encuentronacionaljuegosdemesa

