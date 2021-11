Murió un matrimonio y su hijo de 10 años tras un incendio en una gomería

Un matrimonio y su hijo de 10 años murieron esta madrugada mientras dormían en una vivienda ubicada sobre una gomería que se incendió en el partido bonaerense de La Matanza, informaron fuentes policiales. El siniestro se produjo a las 2 en una gomería ubicada en Gibraltar 2780, entre Sarandí y Jujuy, de la localidad de La Tablada, y las víctimas fueron halladas en una vivienda situada en el primer piso del local. El siniestro se produjo a las 2 en una gomería ubicada en Gibraltar 2780, entre Sarandí y Jujuy. Foto: Gustavo Amarelle Según las fuentes, otros tres integrantes de la familia lograron escapar de las llamas y salvar sus vidas: se trata de tres jóvenes de 16, 24 y 26 años, también hijos del dueño de la gomería, identificado como Jorge Esteban Sanz, de 72 años. En tanto, la mujer fallecida fue identificada como Morano Medina Pesona, de 43 años; y el menor como Tiziniano Felipe Sanz, de 10. Los investigadores aún trabajan para establecer el motivo del incendio. Foto: Gustavo Amarelle Los investigadores aún trabajan para establecer el motivo del incendio, que por momento fue de gran magnitud, debido al caucho de los neumáticos existentes en el lugar. Intervinieron en el hecho efectivos de la comisaría de La Tablada, bomberos voluntarios y personal de la UFI 5 del Departamento Judicial de La Matanza.

