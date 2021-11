Kreplak: “La Argentina es uno de los países con mayor porcentaje de gente vacunada”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró este martes que “la Argentina es uno de los países que tiene mayor porcentaje de población vacunada” contra coronavirus, y descartó que se evalúe un escenario de nuevas restricciones sanitarias ante un eventual suba de casos. “La Argentina está siendo hoy uno de los países que más porcentaje de vacunación tiene. Está por encima del promedio de América. Eso es porque inoculamos a personas de 3 a 11 años”, señáló Kreplac en declaraciones a la radio AM 750. El funcionario bonaerense reconoció, no obstante, que hubo una suba de casos en los últimos días y que la variante Delta circula en la actualidad en un contexto “de alta vacunación”. “Lo que se ve ahora son contagios en personas más jóvenes o personas vacunadas. Por eso hay una baja en la letalidad. Los casos que vemos son leves, y en la provincia estamos solo en un 13% de ocupación de terapia intensiva por coronavirus. Eso no quiere decir necesariamente que vamos a ir a mayores restricciones porque en ningún escenario, por el momento, estamos planteando una saturación del sistema de salud como si paso en el período anterior”, explicó el titular de la cartera sanitaria bonaerense. Kreplac recordó que hubo un descenso de contagios que se sostuvo durante 20 semanas, y que tras un repunte en el que se verificó “un repunte en el cual hubo un 30% de aumento” de contagios y en los últimos siete días se ingresó nuevamente en “una etapa de estancamiento” en la propagación de la enfermedad. ​ “El aumento de los casos que se vio sobre todo en los niños y adolescentes. Pasamos de tener un 6% en niños, a un casi 30% en menores de 18 años. Tiene que ver con que es la población no vacunada y estamos en una presencialidad absoluta en las aulas. Eso hace que en las escuelas se pueda producir algunos contagios”, comentó. En relación al cruce que mantuvo días atrás con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, Kreplac precisó que “la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires es coordinada, financiada y organizada” por el Poder Ejecutivo. En las redes sociales, Valenzuela aseguró que un club de Ciudadela Norte que funcionó como vacunatorio contrajo una deuda en servicios públicos que el Municipio debió costear ante “la negativa de la Provincia” a realizar un aporte de fondos en ese sentido. “En Tres de Febrero, el intendente reclamó poder el elegir dónde poner los centros vacunatorios. Pidió eso, le dimos lo que él quería. Le pagamos a todos los trabajadores. Financiamos todos los insumos para que tenga ese centro que quería tener”, aseguró.

