Cascallares y el ministro de Transporte recorrieron la futura estación de trenes de la Universidad

El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, realizaron una recorrida por el predio de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) en la Quinta Rocca de Burzaco, donde se construirá la futura estación de trenes de nuestro distrito. Se trata de una nueva estación ferroviaria intermedia entre las estaciones de Burzaco y Longchamps, que atenderá la demanda de la Universidad browniana y de los barrios aledaños. El proyecto de la nueva estación prevé la realización nuevos andenes elevados enfrentados, un mejoramiento del entorno de la estación y obras para la construcción y colocación de señalización. La obra se realizará respetando el patrimonio arbóreo y forestal del lugar. También se llevarán a cabo trabajos de electrificación en el sector de la nueva estación, una renovación de vías en la zona de influencia de los andenes y la instalación de boletería, oficinas, iluminación LED, módulos SUBE y demás infraestructura. El Municipio de Almirante Brown informó que la obra se concretará en 360 días y tendrá 220 metros de andes elevado, además de un paso bajo nivel peatonal. “Su localización entre Burzaco y Longchamps constituye una nueva conectividad para los distintos barrios y una alternativa más sustentable al transporte automor”, se indicó. El ministro Guerrera resaltó que “desde el Ministerio de Transporte venimos trabajando en la nueva estación Universidad y esta visita al predio de la Universidad de Almirante Brown habla también de la articulación que tiene el Estado Nacional con sus distintas carteras, el Gobierno municipal, la preocupación para que los y las vecinas de Almirante Brown puedan llegar a la universidad A su turno, Cascallares destacó que “gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Transporte estamos avanzando con obras históricas que le mejoran la vida a las vecinas y los vecinos de Almirante Brown. Es muy importante la decisión política del presidente Alberto Fernández y el acompañamiento del ministro Alexis Guerrera para concretar estos proyectos que soñamos, planificamos y ahora concretamos junto a la Nación”. De la jornada participaron también el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández junto al vicerrector de la Universidad, Facundo Nejamkis y el secretario de Extensión, Ignacio Jawtuschenko.

