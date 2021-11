Dónde voto: consultá el padrón para las elecciones 2021

Luego de las PASO, las Elecciones Legislativas de Argentina de 2021 llegan a su recta final. Faltan apenas dos semanas. El electorado volverá a las urnas este domingo 14 de noviembre para elegir diputados y senadores. Días u horas antes del escrutinio se suele consultar “¿dónde voto?”, es por eso que desde este artículo podrás conocer la escuela, la mesa y el n° de orden para emitir el voto a través del padrón definitivo publicado por la Cámara Nacional Electoral (CNE). Si tiene problemas para acceder al padrón, ingrese a este link Ingresá tu Documento Nacional de Identidad (DNI) para saber cuál es tu mesa de votación en las elecciones 2021 de Catamarca. ¡Atención! Hay nuevos lugares de votación y cambios con respecto al último sufragio realizado en 2019. También podés consultar dónde votar llamando por teléfono al 0800-999-7237 o enviando un mensaje de texto al número 30777 con la palabra VOTO seguida de espacio, número de DNI, espacio y la letra M o F (masculino o femenino). Los candidatos intensificarán sus actos de campaña. Hay una gran expectativa para conocer si los esfuerzos del gobierno nacional sirvieron para revertir lo que sucedió en septiembre. Resultados elecciones PASO 2021. Ese día se realizaron las elecciones primarias en la Argentina. El oficialismo sufrió un fuerte revés. Juntos por el Cambio, principal coalición opositora, ganó en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Chubut, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El resultado provocó una fuerte conmoción en el Frente de Todos. El Presidente y su vicepresidenta, Cristina Kirchner, protagonizaron debates públicos que derivaron en el nombramiento de nuevos funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. De repetirse el resultado de las PASO, el kirchnerismo podría perder el quórum propio en el Senado y dejaría de ser la primera minoría en la Cámara de Diputados, lo que anticipa un escenario de mayor disputa y negociación política de cara al 2023. Por densidad demográfica e impacto político, la provincia de Buenos Aires es el distrito que acapara todas las atenciones: allí se enfrentan las listas encabezadas por Diego Santilli (Juntos por el Cambio), Victoria Tolosa Paz (Juntos), Florencio Randazzo (Vamos con Vos), José Luis Espert (Avanza Libertad), Nicolas Del Caño (Frente de Izquierda), Cinthya Hotton (+Valores). ¿Qué pasa si no estoy en el padrón? El 25 de octubre cerró el plazo para informar errores en el padrón. En caso de que no aparecer en el padrón electoral, se puede reclamar por cualquiera de estas vías: Por internet: https://www.padron.gov.ar/cne_reclamos/ Por email: reclamos.padron@pjn.gov.ar Por teléfono: 0800-999-7237 Personalmente: Av. Leandro N. Alem 232. CABA.

