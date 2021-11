Argentina recibirá una inversión histórica para producir hidrógeno verde

La Argentina recibirá “la mayor inversión del siglo” a través de la firma australiana Fortescue para producir hidrógeno verde, según se informó este lunes oficialmente en la ciudad escocesa de Glasgow, donde se desarrolla la cumbre sobre cambio climático COP26, de la participa el presidente Alberto Fernández. El anuncio de la inversión será realizado tras la reunión que mantendrán el jefe de Estado con directivos de Forescue en Glasgow. El anuncio se hará, tras la reunión que mantendrá Albero Fernández con directivos de la compañía, en Glasgow Fernández estará acompañado durante el encuentro por los ministros Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo); la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; y el asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo, Marcelo Kloster. Por parte de la empresa australiana estarán los directivos de Fortescue, Andrew Forrest (presidente), Julie Shuttleworth (CEO), Agustín Pichot (presidente para la Región Latinoamérica), Todd Clewett (Senior Manager Global) y Sebastián Delgui (gerente Regional de Gobierno y Comunidades para Región Latinoamérica). En noviembre de 2020, el mandatario argentino ya había mantenido una reunión por medio de una videoconferencia con representantes de la empresa Fortescue Metals Group, quienes le habían expresado su interés en invertir en la Argentina en la generación de energías renovables y la producción de minerales en el marco de lo que denominan industria verde.

Both comments and pings are currently closed.