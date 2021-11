Cascallares y Galmarini dialogaron con vecinos de Claypole tras la extensión de la red de agua potable

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, visitaron el barrio San Lucas de Claypole, donde dialogaron con los vecinos y vecinas, tras la puesta en marcha de una nueva red de agua potable. La recorrida se llevó adelante en la calle El Rodeo y 2 de Abril, donde el jefe comunal y la titular de AySA pusieron en servicio tres nuevos módulos que estaban inactivos por falta de mantenimiento y dialogaron –con mates de por medio- con Luis y Bety, dos vecinos de la zona. Se trata de las obras “San Lucas Módulo 1 y Módulo 2” y “Mariano Moreno Módulo 1”, que significaron 1.444 nuevas conexiones domiciliarias y la utilización de 15.227 metros de cañerías, beneficiando directamente a casi 5.700 personas. Dichos trabajos fueron realizados por cooperativas de trabajo y coordinados entre AySA y el Municipio de Almirante Brown, a través del Plan Agua+Trabajo, en el perímetro comprendido entre la avenida República Argentina, Alsina, Libertad, Italia, Zelaya y la Ruta Provincial Nº4. “Llegamos a casa de Luis y Bety con unos mates para charlar y escucharlos. En estos casi dos años de trabajo con el equipo de Aysa avanzamos muchísimo con todo lo relacionado al servicio de agua y también de cloaca en distintas zonas del distrito. Los vecinos y vecinas de este barrio estaban esperando el agua desde hace mucho tiempo y es una verdadera alegría concretar este servicio”, subrayó Mariano Cascallares. De la visita participaron también la subsecretaria de Infraestructura local, Gabriela Fernández, y el delegado Damián Aranda, entre otras autoridades. Posteriormente, Cascallares y Malena Galmarini encabezaron en la Casa de la Cultura una capacitación junto a cooperativistas, vinculada a fortalecer y potenciar el trato con la comunidad en las conexiones cloacales domiciliarias. Dicho curso se complementa con una segunda capacitación que se brinda en el Instituto Marechal sobre aspectos técnicos, referidos a la instalación del servicio.

