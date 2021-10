Cultura: Almirante Brown se perfila como la capital nacional del Freestyle

Anoche se consagró campeón nacional de Freestyle Lucas Matías Santo “Klan”, conocido como “El rey de las plazas”. Este vecino de Glew venció a “Jaff” en un atrapante duelo en el marco de la 15° edición de la Red Bull Batalla. El intendente Mariano Cascallares lo felicitó en las redes sociales destacando el logro del vecino browniano y también el crecimiento de esta manifestación cultural en nuestro distrito llegando a cada vez más jóvenes que practican o son seguidores del Freestyle. Este fenómeno provocó que muchos ya comiencen a ver a Almirante Brown como la capital nacional del Freestyle. Es que a los logros como el de “Klan” se le suman las políticas públicas que promueven y apoyan esta expresión cultural. Un ejemplo de ello es la decisión de la Municipalidad de Almirante Brown de bautizar con el nombre “Halabalusa Underground” a la plaza ubicada en la Estación de Claypole donde hace 11 años nació un histórico encuentro de Freestyle que significó un punto de encuentro para muchos jóvenes de Brown y de nuestra región. En efecto, allí dieron sus primeros pasos figuras como Klan (ahora campeón nacional), Dtoke, Max, Zone y Zeke, entre otros, quienes actualmente son artistas reconocidos de nuestro país e incluso mundialmente. PLAZA HALABALUSA UNDERGROUND El bautismo se llevó a cabo en la plaza ubicada en Remedios de Escalada y Alsina, a metros de la estación ferroviaria, donde el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno Juan Fabiani, el titular del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manual Pereira Benítez, la directora de Juventud, Micaela Ortiz, y el delegado municipal Damián Aranda, descubrieron el cartel de la plaza junto a los históricos freestylers y raperos. La actividad comenzó con la lectura de la ordenanza 12.407 que le da el nombre “Halabalusa Underground” a la plaza, la posterior entrega de copias conmemorativas de la ordenanza a los artistas locales y certificados de agradecimiento por su aporte a la cultura y a la participación juvenil. “Ponerle este nombre a la plaza es un reconocimiento a muchos jóvenes que crean arte, siendo fiel reflejo de parte de la cultura joven de Brown que orgullosamente comenzó en un potrero y que hoy trasciende la escena nacional, siendo reconocidos a nivel mundial”, sostuvo Nicolás Jatwuschenko. Del encuentro participaron Dtoke, Klan (desde ayer campeón nacional), Zone, Dozer, Núcleo, Urbanse, T&K, Zeke, Biche, Cash, Markitos, Portillo, Niki, Isla (Dreu), Nebox, Florpina, Jimbo, Tortu aka Don Miguel, Max, Next one, Nago, AeSe, Dus y Niche, entre otros. Cabe mencionar que el nombre Halabalusa Underground surge en homenaje al festival competitivo que nació en 2010 y supo ser punto de encuentro para jóvenes del distrito y de municipios aledaños donde se reunían a competir en batallas de freestyle. La iniciativa fue desarrollada por el Municipio de Almirante Brown que encabeza Mariano Cascallares, a partir de un trabajo conjunto entre la Dirección de Juventud, el Instituto Municipal de las Culturas y el Concejo Deliberante de Almirante Brown.

