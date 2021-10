Se aprobó la vacuna contra el dengue: ¿Cómo saber si puedo recibirla

En medio de la preocupación estacional por la llegada de las enfermedades transmitidas por el mosquito aedes aegypti, en la ANMAT se aprobó por estos días una vacuna contra el dengue, la cual genera expectativas sobre la protección que brindará a aquellas personas que puedan ser infectadas por el insecto. La doctora en Biología e investigadora del CONICET, Mariana Chanampa, amplió los detalles de quiénes podrían recibir la inoculación y cuáles serían las condiciones para aplicarse la dosis. “La ANMAT aprobó esta vacuna tetravalente que cubre los cuatro cerotipos, esto es para pacientes cerotipos, que hayan tenido antecedentes de algun cerotipo del dengue”, explicó la profesional primeramente. Para ser más clara indicó que la vacuna actúa en personas que han cursado alguno de los cerotipos del dengue transmitidos por el virus: “Las personas que hayan tenido los antecedentes de algunos de estos cerotipos pueden colocársela, estas vacunas no están disponibles todavía para aquellos que sean cero negativo, que no hayan padecido dengue… Esto va a proteger a aquella población que ya tuvo dengue”. No obstante Chanampa rescató el gran avance científico y médico que significa esta vacuna, luego de extensos ensayos realizados durante muchos años y en diferentes partes del mundo, obteniendo estos resultados. “Esto es una gran noticia, esas poblaciones que suelen sufrir del dengue tendrán una protección para evitar llegar a una enfermedad grave, pero el resto de la población debe seguir teniendo cuidado”, con todas las medidas y tareas de protección sanitarias, aseveró para concluir.

Both comments and pings are currently closed.