En el cumple de Diego descubrieron un mural en su homenaje

El intendente Mariano Cascallares participó junto a cientos de jóvenes que integran el programa Envión de Almirante Brown, de una jornada de esparcimiento y aprendizaje. En ese marco, en homenaje a Diego Maradona se descubrió un mural en el microestadio que lleva su nombre, en el marco de su cumpleaños que se celebra hoy sábado 30 de octubre.

El encuentro tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia y contó con la participación de la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH, Bárbara Miñán, el presidente de Instituto del Deporte, Jonathan Frisa, y la Coordinadora General de Políticas Comunitarias, Iris Balmaceda, entre otros. Luego del retorno a la presencialidad se llevó adelante la primera jornada de celebración y esparcimiento con todas las sedes del programa de inclusión destinada a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Las chicas y chicos disfrutaron durante una calurosa tarde de numerosas actividades artísticas, deportivas y de participación, entre ellas; fútbol, vóley, handball, circo, música, radio abierta, voto joven con la elección de los delegados de los centros juveniles, Capacitación en RCP, y educación sexual en el marco del Plan Nacional de prevención de embarazos no intencional en la adolescencia (ENIA). Al término del encuentro se llevó a cabo el descubrimiento de un mural en la entrada del Microestadio Diego Armando Maradona, en memoria del recordado futbolista. La obra fue realizada en 2020 en el marco del último taller de alfarería del Envión. Formaron parte del encuentro las nueve sedes del programa en el distrito: San José, 2 de Abril, Don Orione, Claypole, Rayo de Sol, La Cumbre, Glew, Ministro Rivadavia y Los Álamos de Longchamps.

