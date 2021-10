Fin de semana con propuestas culturales al aire libre en Glew, Claypole, Marmol y Burzaco

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto de las Culturas, llevará adelante este fin de semana un amplio abanico de propuestas artísticas, shows musicales y de danza con entrada libre y gratuita, que incluirán la presentación del cantante de rap ACRU en Glew, una nueva edición del Pre Cosquín 2022 en Burzaco, recitales de rock en José Mármol y tres importantes DJs en Claypole.

Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que todo comenzará este viernes 29 de octubre en José Mármol en una jornada a puro rock con la presentación de las bandas Kaktus, Viejo N7, el Tano Marciello y Nagual, que cumple 20 años de música. Este nuevo encuentro de la cultura y la juventud tendrá lugar desde las 18.30 horas en el cruce de las calles Bynnon y Molina. Además, este fin de semana se hace presente nuevamente en el distrito una nueva edición del Pre Cosquín 2022: este viernes y sábado se desempeñarán los artistas de los rubros musicales y danzas en el escenario del Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, en Burzaco, mientras que el domingo se hará la selección de los finalistas que representarán al distrito en la edición número 50 del gran certamen nacional de folklore. Por otra parte, la presentación de ACRU, histórico competidor de batallas de freestyle nacionales e internacionales, se realizará el sábado en el Circuito de la Estación Glew, ubicado en Newbery entre Patria y Reina Elena, donde además habrá shows de freestyle con entrada libre y gratuita. En esa misma jornada, que comenzará a las 16 horas, también brindarán un espectáculo el Clan Andrada y habrá una exhibición de freestyle entre los competidores Katra, Yenko y Kress, Violeta Kala y Skan, todo con la musicalización de Sista V. La iniciativa es organizada por el Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto de las Culturas Brown, junto con la producción de Camet Club de Rap. Finalmente, el domingo 31 de octubre, los espectáculos gratuitos para la juventud se trasladarán al Polideportivo de Claypole, en el cruce de 17 de Octubre y Sune, con la presentación de Alan Gómez, DJ Kevo y DJ Bianca, a partir de las 16 horas. Se trata de tres de los DJ del momento, quienes brindarán un espectáculo al aire libre para bailar y alegrar el domingo a chicos y grandes.

