El juez volvió a citar a indagatoria a Mauricio Macri para el 3 de noviembre en Dolores

El juez subrogante de Dolores, Martín Bava, fijó para el próximo miércoles la nueva citación para que el ex presidente Mauricio Macri preste declaración indagatoria en la causa que investiga el espionaje ilegal sobre familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Luego de que el presidente Alberto Fernández relevara del secreto y la confidencialidad al líder del PRO, el magistrado convocó al imputado para que concurra al Juzgado de Dolores el próximo miércoles a las 12. Bava había pedido autorización para relevar del secreto a las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, ero atento al planteo de la defensa de Macri para que sea el Presidente quien lo haga, lo dispuso “a fin no afectar el derecho de defensa del imputado y con el objeto de evitar futuros planteos nulificantes de las partes, o cuestionamientos infundados respecto de la actuación del suscripto”. Ayer, el abogado de Macri, Pablo Lanusse había solicitado que de ser citado nuevamente Macri a indagatoria la misma sea vía zoom, no presencial. El juez Bava lo rechazó. “Hágasele saber que dadas las características del material probatorio que se encuentra reservado consistente en documentos de inteligencia de la AFI y que su asistido Mauricio Macri fue relevado de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en los términos de la referida Ley Nº 25.520 conforme esa misma parte solicitó, a fin que pueda ejercer debidamente su defensa, y en su caso, aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal de autos; como ya ha sostenido éste Juzgado ante planteos similares de otras partes, corresponde llevar adelante este acto de manera presencial y en la sede de este Juzgado”, fundó. “La propia Agencia Federal de Inteligencia, al remitir dicha documentación ha requerido se adopten a su respecto medidas de seguridad para que la compulsa de la información sea personal y en la sede donde se encuentre, sin que se permita la reproducción, duplicación o divulgación de la documentación o información, ya sea a través de medios técnicos o humanos”, agregó. Éste es el cuarto llamado a indagatoria, teniendo en cuenta que el primero Macri estaba en el extranjero, al segundo faltó pues lo había recusado al juez para apartarlo, y la tercera debió suspenderse por el planteo que hizo su abogado de no haber sido relevado de secreto con anterioridad. Luego de indagarlo a Macri el 3 de noviembre, el juez tiene diez días para definir la situación procesal de Macri para lo cual cuenta con diez días aunque su definición podría recaer antes de las elecciones del 14 de ese mes. Macri estáacusado de haber ordenado espionaje ilegal sobre los familiares de víctimas del hundido submarino ARA San Juan en noviembre de 2017.

