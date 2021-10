Feletti: Changomás es la única cadena que sigue sin cumplir con el programa de precios

la cadena de supermercados Changomás es la única que continúa sin cumplir con el congelamiento de precios de 1.432 productos de consumo masivo (vigente hasta el 7 de enero próximo), al tiempo que calificó como “decisivo” el apoyo en la fiscalización por parte de las provincias. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, indicó este viernes que(vigente hasta el 7 de enero próximo), al tiempo que calificó como “decisivo” el apoyo en la fiscalización por parte de las provincias. “El programa se está cumpliendo prácticamente en todas las cadenas excepto el caso de Changomás, con quienes nos vamos a entrevistar el lunes”, explicó Feletti en diálogo con El Destape Radio. Según había indicado Feletti el último miércoles, mientras cadenas de supermercados como Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), Coto y Día cumplieron en más del 90% en la oferta de los productos alcanzados por Precios Cuidados+, Chango Más lo hizo solo en un 62% en sus locales de la Provincia de Buenos Aires y 77,5% en la Ciudad. Sobre la situación de los almacenes y pequeños comercios que habían planteado dificultades en la implementación, debido a la intermediación de los mayoristas en los márgenes de la cadena de comercialización, Feletti adelantó que en “función de la evolución”, es posible que se vaya a diferenciar “el precio final de la cadena abastecedora del precio final del minorista”. “Nosotros podemos tener una fiscalización efectiva sólo en las áreas metropolitanas de Capital, Gran Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Córdoba; por eso es decisivo el apoyo que recibamos de las provincias” Por otro lado, respecto de la delegación a los intendentes y gobernadores del país para la fiscalización y el control del cumplimiento (reglamentado hoy a través de la resolución 1050/2021 del Boletín Oficial), Feletti explicó que esto resulta necesario por la ausencia de delegaciones en el interior de la Secretaría de Comercio Interior. “Nosotros podemos tener una fiscalización efectiva sólo en las áreas metropolitanas de Capital, Gran Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Córdoba; por eso es decisivo el apoyo que recibamos de las provincias”, dijo el secretario quien, no obstante, anticipó que se está evaluando capacitar a 300 relevadores de la Secretaría para sumarse al equipo de inspectores. Respecto del programa, el funcionario expresó que “se está implementado bien” y que “se han recibido en ningún caso denuncias de desabastecimiento, pese a los pronósticos agoreros de muchos”. “No habría razón técnica tampoco (para el desabastecimiento) porque la mayoría de las plantas están trabajando con capacidad ociosa y no llega al 65%”, agregó Feletti. De acuerdo con las propias encuestadoras que relevan los supermercados, se logró “naturalizar la escalada” de precios detectada en la primera quincena de octubre Asimismo, el titular de la cartera de Comercio Interior indicó que se realizó un “relevamiento” sobre la cadena de empaque, que en muchos casos compone del 8% al 20% del valor del producto. Por su parte, indicó que, de acuerdo con las propias encuestadoras que relevan los supermercados, se logró “naturalizar la escalada” de precios detectada en la primera quincena de octubre que afectó a “las latas de conserva, productos de higiene personal, café y manteca”, y que implicó subas de entre el “8% y el 25%”. “Nosotros queremos que la inflación de la canasta del supermercado esté por debajo del 2%. Eso sería una expectativa y un logro del programa”, subrayó Feletti, y señaló que también será necesario atacar a la inflación de los precios internacionales que inciden sobre algunos de los productos, y desvincularlos “de forma efectiva y concreta” de los precios internos. Feletti descartó por el momento una ampliación de la canasta. Asimismo, Feletti descartó por el momento una ampliación de la canasta y dijo que se busca “consolidar lo que nos parece una canasta bastante amplia, diversificada y de acceso masivo”. “Es cierto que hay un proceso de concentración monopólica de alimentos que lo dificulta, pero queremos llegar a tener una canasta regulada consensuada que permita que no se presione sobre el salario del trabajador”, añadió. No obstante, sostuvo que pueden realizarse “modificaciones” en algunos productos. “El caso que planteó más necesidad de eso y estamos esperando una lista alternativa es Unilever”, detalló el secretario. Por último, al ser consultado por los problemas en el funcionamiento de la aplicación móvil de Precios Cuidados, Feletti anticipó que entre hoy y el lunes va a ser actualizada para que la misma refleje la ampliación del número de productos y la variación de los mismos entre provincias.

Both comments and pings are currently closed.