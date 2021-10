Con un gran acto la agrupación “Julio Montenegro” inauguró su sede en el Faro

Con la presencia de su familia, el “historico militante lomense” fue reconocido por vecinos y compañeros del PJ que se dieron cita en Jose Ingenieros y Franklin de la mencionada localidad de Lomas de Zamora. La referente del Frente Ciudadano Lomense en ese lugar, Maria Ines Tevez, reconoció que el nombre surgió luego de reunirse con sus compañeros del espacio quienes estuvieron de acuerdo en bautizar la sede a manera de reconocimiento. Su hijo Ezequiel Montenegro y quien fuera su esposa Marta estuvieron presentes en el encuentro del cual también participaron los candidatos a concejales del Frente de Todos Victoria Lopez, Ruben Garrocho y Vilma Gonzalez. “Fue un gran dirigente y se merecia este homenaje, yo trabaje con el muchos años, estoy muy emocionada” afirmó María Ines a la vez que su hijo Ezequiel Montenegro agradeció a los organizadores, en especial a “Juan Viñales por hacer que una sede peronista lleve la imagen de mi viejo y su nombre”. Por su parte, Victoria Lopez indicó: “Para nosotros que somos jovenes y que quizas no llegamos a conocerlo, debemos seguir el ejemplo de estos compañeros”. “Julio simplemente hacia lo que dijo el General Peron, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, esa es la descripcion perfecta de quien estamos hablando” explicó Garrocho. En ese sentido Vilma Gonzalez aseguro que “Fue un orgullo haberlo conocido y trabajar con él, un militante que ha hecho mucho por su barrio y por lomas de zamora” y añadió: “Necesitamos muchos militantes como Julio Montenegro que simplemente hacia lo que Juan Peron y Eva Peron nos enseño trabajar unidos por la justicia social”.

