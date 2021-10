Cómo es el nuevo Paso Bajo Nivel que se construye en Longchamps

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrieron los avances en la obra para la construcción del paso bajo nivel de la calle Diehl y las vías del ferrocarril, en la localidad de Longchamps. La jornada se llevó adelante en la zona del obrador, ubicado a metros de las vías del ferrocarril, donde el jefe comunal y el funcionario nacional dialogaron con los trabajadores que se inician con la colocación de los pilotes y columnas. Cabe destacar que el nuevo paso bajo nivel de Longchamps contará con dos carriles e incluirá la construcción de calles colectoras y un puente peatonal del lado oeste de las vías. Además, se crearán pasos bajo nivel internos peatonales para mejorar la circulación y vinculación en ambos sentidos para facilitar la accesibilidad a pie de los transeúntes. El Paso Bajo Nivel de Longchamps está destinado a agilizar y hacer más fluido el tránsito que circula en dirección sudoeste – noreste por la calle Diehl. Tendrá un gálibo de 4,62 de altura permitiendo incluso el paso de ómnibus de larga distancia. La obra incluye la adecuación del sistema de desagües pluviales existentes, al tiempo que los puentes peatonales estarán conformados por vigas de hormigón. La obra incluye la construcción de veredas y rampas de acceso, como también la iluminación con luces Led de todo el complejo vial. “Estamos nuevamente junto a Gabriel Katopodis recorriendo obras en Almirante Brown. En este caso, un avance que era realmente esperado por toda la comunidad como es el paso bajo nivel de la calle Diehl, que viene a resolver por completo la circulación este-oeste en esta querida localidad”. En esa línea, el jefe comunal agradeció al presidente Alberto Fernández y al ministro Katopodis por “avanzar con obras que son verdaderamente estructurales para todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown”. Y agregó: “Además, en paralelo, tenemos en marcha obras complementarias en esta zona como la pavimentación de la avenida Longchamps, del lado oeste, y de la calle Batalla de Maipú, para que se realicen los desvíos correspondientes cuando el paso bajo nivel se encuentre más avanzado”. Por su parte, Gabriel Katopodis destacó el trabajo mancomunado con el intendente Mariano Cascallares, sobre quien destacó que “trabaja constantemente para potenciar el distrito y mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas”. “La verdad que muy contento visitando nuevamente Almirante Brown porque estamos recorriendo obras como esta, que marcan la diferencia y transforman por completo la realidad de los barrios”, añadió. Esta importante obra se suma al paso bajo nivel de la avenida San Martín, entre las localidades de Burzaco y Adrogué que se encuentra en un importante estado de avance y el Viaducto de Ruta Nº4 en Longchamps, a metros de la rotonda Los Pinos. Asimismo, ya se están realizando los trabajos en el paso bajo nivel en la calle Presidente Juan Domingo Perón y las vías en la localidad de Rafael Calzada, que también solucionará un problema trascendental en materia de transitabilidad y circulación vehicular. De la recorrida participaron el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; y el delegado José María Vera, entre otras autoridades.

