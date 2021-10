Tolosa Paz: “Antes de pagar la deuda al FMI, debemos crecer con una redistribución justa del ingreso”

“primero debe crecer con una redistribución justa del ingreso” para llegar a una acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en coincidencia con el discurso pronunciado el miércoles por el presidente Alberto Fernández en acto de homenaje realizado en Morón al exmandatario Néstor Kirchner, al cumplirse once años de su fallecimiento. La primera candidata a diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) en provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, consideró que el paíspara llegar a una acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en coincidencia con el discurso pronunciado el miércoles por el presidente Alberto Fernández en acto de homenaje realizado en Morón al exmandatario Néstor Kirchner, al cumplirse once años de su fallecimiento. “El Presidente fue muy claro. El pueblo argentino sufrió demasiado como para ponerle la carga de limitar sus posibilidades de crecimiento. Venimos de seis años muy duros sobre el lomo de quienes trabajan. Los salarios están aún muy deprimidos. Necesitamos que se reponga el consumo y que exista esa posibilidad de vivir un poco mejor para plantear cómo la Argentina paga la deuda con el FMI”, señaló este jueves Tolosa Paz en declaraciones a Radio Nacional. “El pueblo argentino sufrió demasiado como para ponerle la carga de limitar sus posibilidades de crecimiento. Venimos de seis años muy duros sobre el lomo de quienes trabajan. Los salarios están aún muy deprimidos. Necesitamos que se reponga el consumo” En ese sentido, Tolosa Paz calificó la jornada del miércoles como “un gran acto” en el que el Presidente pudo plantear su visión “sobre qué tiene que pasar en la Argentina” en relación a los pagos al FMI. “El gobierno saliente (de Mauricio Macri) nos dejó una deuda insostenible, con plazos que no pueden cumplirse, aun si existe crecimiento. Eso tiene que ser revisado o acordado con las fuerzas políticas del país”, afirmó. En este contexto, la postulante del FdT afirmó que la campaña electoral del espacio oficialista tiene un tinte “bien peronista”, en la cual “están presentes el encuentro, la charla, el dialogo y la discusión presencial sobre lo que se define” en las elecciones del 14 de noviembre. “Es notorio el cambio en la campaña y cómo se avanzó con la inmunización al coronavirus. Eso nos permite hacer encuentros masivos con mucha gente. Pero también estamos en reuniones y plenarios. Eso fue algo que no sucedió antes de las PASO porque había restricciones y no podíamos siquiera abrazarnos entre nosotros”, indicó Tolosa Paz. Por otra parte, la candidata denunció “la ferocidad” que exhiben los dirigentes opositores en la actual coyuntura electoral y señaló que los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) tienen una actitud “muy radicalizada” “El gobierno de Mauricio Macri nos dejó una deuda insostenible, con plazos que no pueden cumplirse, aun si existe crecimiento. Eso tiene que ser revisado o acordado con las fuerzas políticas del país” “Se han opuesto radicalmente a cada una de las medidas que toma el Gobierno nacional para dinamizar la economía. No digo que nos acompañen en todas, pero sería muy saludable que digan que también quieren cuidar el bolsillo de los trabajadores. Hay que ser prudentes y esperar para ver si el congelamiento de precios es una herramienta que puede ser útil. Eso es distinto a decir ‘esto no sirve, va a haber desabastecimiento'”, apuntó. Además, Tolosa Paz consideró que los postulantes de JxC, María Eugenia Vidal (en Ciudad de Buenos Aires) y Diego Santilli (en provincia) reciben un trato diferenciado por parte de los medios comunicación, donde nunca “se les repregunta”. “Soy hija de la adversidad. Voy a todos los programas de televisión y cuento lo que pienso. Hago política y estoy en el Frente de Todos. Eso es lo que siempre dejo en claro siempre que me entrevistan”, completó.

