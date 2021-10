Con una máxima de 36 grados, se espera otra jornada agobiante

El calor intenso en plena primavera continuará este miércoles en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, donde se espera una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 36, cielo despejado y vientos del noreste rotando al oeste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para el jueves se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá hasta los 21 grados de mínima y los 33 grados de máxima. En tanto el viernes se espera cielo parcialmente nublado y un nuevo leve descenso de la temperatura que ubicará a la mínima en 20 grados y a la máxima en 32 grados.

