Kicillof y Cascallares encabezaron emotivo homenaje al personal de salud y recorrieron el Parque Industrial

El gobernador Axel Kicillof y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezaron en el Hospital Lucio Meléndez un emotivo homenaje al personal de la salud por su trascendental tarea durante la pandemia. En la oportunidad, y junto a las autoridades sanitarias y al equipo del nosocomio, descubrieron una placa recordando a Carlos Alberto Amarilla, secretario de guardia del hospital browniano que entregó su vida en la lucha contra el Covid-19. Durante la visita a nuestro distrito, Kicillof y Cascallares recorrieron también el CEFIP, el avance de las obras en la nueva Escuela Técnica Nº4 y una empresa del Parque Industrial de Burzaco. La jornada comenzó en el hospital provincial Lucio Meléndez donde el jefe comunal y el gobernador bonaerense encabezaron un acto en homenaje a Carlos Alberto Amarilla que incluyó el descubrimiento de una placa con su nombre y una suelta de globos, en el marco de una iniciativa del Ministerio de Salud que se replicó en 44 hospitales provinciales. Del emotivo acto participaron el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollán; el secretario del Interior de la Nación, José Lepere; el secretario de Salud local, Walter Gómez; la directora del hospital Hilda Granotti; la jefa de emergencias del hospital, Silvina Blanco, y la hija del trabajador homenajeado, Nerina Amarilla. Allí, el intendente Mariano Casallares destacó que “es realmente emocionante el recuerdo de sus compañeros y compañeras para este trabajador tan querido”. “Quiero aprovechar también para reconocer a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro distrito, nuestros héroes, que dejaron la vida luchando contra el Covid-19, Muchos de ellos teniendo la posibilidad de dar un paso al costado decidieron estar al frente”, subrayó emocionado. Kicillof, en tanto, apuntó que al inicio de su gestión “nos tocó afrontar la pandemia en condiciones muy desventajosas” pero gracias a un “inmenso esfuerzo se fortaleció y amplió todo el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, que trabajó incansablemente para que a nadie le falte una cama, un respirador o atención médica”. “A eso se sumó la vocación y la solidaridad de todos los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, a quienes el agradecimiento será eterno, y también al acompañamiento de nuestro pueblo que entendió la importancia de incorporar los cuidados”, añadió. Por su parte, Kreplak remarcó que esta iniciativa que se llevó adelante en el Lucio Meléndez se “replicó en 44 hospitales provinciales, en los que se conmemoró el trabajo y la lucha de 89 compañeros y compañeras que se enfermaron atendiendo y fallecieron por Covid”. “Estaremos siempre agradecidos a todo su trabajo y vocación”, expresó. Posteriormente, Cascallares y Kicillof se trasladaron hasta el Parque Industrial de Burzaco, donde visitaron el Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva (CEFIP), y dialogaron con sus docentes y estudiantes, al tiempo que recorrieron los avances de la obra de la nueva Escuela Técnica Nº4, ubicada a pocos metros. En ese lugar se están construyendo en una primera etapa seis aulas con dependencias y núcleos sanitarios, al tiempo que para una segunda fase se prevé levantar otras seis aulas más. Asimismo, el nuevo edificio de la escuela forma parte de la primera unidad integrada de Almirante Brown, conformada por el Centro de Formación Profesional N° 403, la Escuela Técnica N° 4 y el Instituto Superior Técnico N° 232, cubriendo todos los trayectos educativos. En la actividad estuvieron presentes también el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; el jefe de Inspección de Educación Regional, Leonardo Lafflito; la jefa inspectora de Educación Distrital, María Inés Centurión, y el director de la Escuela Técnica Nº4, Daniel Reinoso. Finalmente, Cascallares y Kicillof se trasladaron hasta la industria Plaquimet, ubicada en Ramón Moreno 1645, donde dialogaron con su presidente Eric Engsfeldt, y el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro. En la ocasión, el jefe comunal “destacó la recorrida del CEFIP y la nueva Escuela Técnica Nº4 que son trascendentales para seguir fortaleciendo todo el sistema productivo y educativo, y también en la empresa Plaquimet, una de las 300 que forman parte del Parque Industrial de Burzaco que mueven la economía local y regional”. Mientras que Kicillof subrayó el “trabajo articulado” con el Municipio de Almirante Brown y sostuvo que toda la jornada incluyó “ejes centrales para el gobierno bonaerense como son la salud, la educación y trabajo”. “Primero tuvimos una emotiva ceremonia en el hospital Lucio Meléndez. Luego recorrimos el CEFIP y las obras de la nueva escuela técnica, cuya decisión de Mariano (Cascallares) de ubicarla en este Parque es muy acertada. Y, finalmente el trabajo y la industria, recorriendo la empresa Plaquimet que se desempeña en la rama industrial y anunció una importante inversión para ampliar la capacidad productiva y la gama de productos, algo que a nuestra industria le viene muy bien y nos llena de orgullo”, explicó. Plaquimet es una empresa que tiene una antigüedad de 30 años, fundada por Hugo Engsfeldt, quien fuera vecino de Adrogué, que actualmente está a cargo de su hijo, Eric. Se trata de una industria química, dedicada a la fabricación de materiales compuestos, contando con tecnología de punta y desarrollos tecnológicos permanentes, como lo es el reactor para la fabricación de polyester, uno de los más grandes de Sudamérica. En la actividad dijeron presente también el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el subsecretario para el desarrollo productivo y el comercio, Marcelo Tricarico; el director operativo del INTI, Marcelo Marzocchini; el gerente general de Plaquimet, Pedro García Morteo; la gerente operativa de relaciones institucionales y comunicación del INTI, María Fernanda Becce; el gerente operativo de servicios industriales del INTI, José Fernández, y la directora de Desarrollo Industrial local, Gabriela Pellegrini, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.