Reconocimiento a vecinos destacados de Villa Sastre en el “Compartiendo” que realizó el Frente Ciudadano Lomense

. ..La La La mencionada localidad de Lomas de Zamora cuenta con vecinos reconocidos, uno de ellos está en el libro Guinness de los record como así tambien otros que son héroes de Malvinas. El evento que llevó adelante Armando García Vivas, referente del Frente Ciudadano provocó grandes emociones entre lo presentes. Hubo humor, baile y mucha adrenalina en especial en el concurso de baile que se realizó en el lugar. El ciclo tuvo la participación de los candidatos a concejales del Frente de Todos Pablo Portell, Rubén Garrocho y Vilma González. Los vecinos reconocidos fueron el multi instrumentista Juan Carlos Gauna quien aprovechó la oportunidad para demostrar sus dotes de tocar todo aquel instrumento que tiene a su alcance y en simultáneo y José Herrera ex combatiente de la Guerra de Malvinas considerado un héroe para los vecinos del lugar quien se puso a disposición para contar sus vivencias del conflicto de 1982. También estuvieron Walter García y Alberto Herrera de la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Malvinas de Lomas. “Que podemos de decir de estos héroes, solo gracias por haber defendido a nuestra patria, le debemos mucho y nada nos va alcanzar para pagarles lo que nos han dado” afirmó Vilma González. La candidata a concejala felicitó al organizador y se manifestó agradecida a todos los vecinos por haberles dejado realizar este tipo de evento tras tantos meses de encierro. Por su parte Portell hablo de lo exitoso del plan de vacunación contra el Covid-19, eso también se lo debemos al Presidente, al gobernador, a Martin pero también a nuestro secretario salud y candidato que encabeza está lista Mariano Ortega. En esa sintonía Rubén Garrocho fue concluyente “sin ese tipo de acciones hoy estar todos juntos acá en esta institución sin esa seriedad de la planificación del plan de vacunación esto jamás se hubiera llevado adelante y por eso hoy se nos da la posibilidad de hacer estás cosas”.

