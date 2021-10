Lucha contra la inflación: el Gobierno asegura “están dadas las condiciones para la baja de precios”

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, calificó hoy de “bueno” al nivel de adaptación al nuevo esquema de precios fijado en la canasta de 1.432 productos de consumo masivo puesto en marcha en la última semana. “El inicio del plan, que siempre requiere una adaptación, es bueno. Hay retroceso de precios, con 75% de los productos cumplidos en más el 60% de los comercios relevados“, dijo esta mañana Feletti en declaraciones a Radio 10. “, dijo esta mañana Feletti en declaraciones a Radio 10. El funcionario adelantó en diálogo con Iván Schargrodsky que “en el Gran Buenos Aires hubo un fuerte control de parte de los intendentes y el lunes (por mañana) vamos a intervenir puntualmente en aquellos que incumplieron”. El secretario de Comercio Interior sostuvo que “están dadas las condiciones para la baja de precios” y que “por eso es importante el diálogo con los mayoristas, porque son los que terminan regulando el margen, y hay que asegurar esa baja de precios“. “Esta intervención tiene un objetivo de corto plazo, que es bajar la fiebre, ya que la remarcación de octubre se volvió insostenible. Y el de largo plazo es asegurar una canasta básica regulada para la población argentina, con precios administrados y sin sobresaltos“, subrayó el funcionario.

