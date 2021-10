Entre hoy y el miércoles llegan más de 400 mil vacunas monodosis de CanSino

Tres nuevos cargamentos con 414.000 unidades de la vacuna monodosis de CanSino arribarán al país entre este lunes y el miércoles próximos, que serán aplicadas a poblaciones de difícil acceso, con lo que Argentina superará las 84,7 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación contra el coronavirus. Según informó el ministerio de Salud, el primer embarque con 124.000 vacunas aterrizará el lunes a las 6 a bordo del vuelo KL701 de la compañía KLM, mientras que los envíos restantes llegarán el martes y miércoles a las 2.55, a través del vuelo QR8157 de Qatar Airways, con 124.000 y 166.000 unidades, respectivamente. “Estas vacunas de esquema de aplicación única permitirán aumentar la cobertura de vacunación contra la Covid-19 en poblaciones de difícil acceso”, precisó el ministerio de Salud en un comunicado de prensa difundido en las últimas horas. De este modo, Argentina superará las 84,7 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan estratégico nacional contra el Sars-CoV-2. “Estas vacunas de esquema de aplicación única permitirán aumentar la cobertura contra la Covid-19 en poblaciones de difícil acceso” MINISTERIO DE SALUD Según lo establecido en el marco del Consejo Federal de Salud, estas vacunas de esquema de dosis única serán utilizadas en todo el territorio nacional para avanzar en la estrategia de cobertura de poblaciones de difícil acceso, como personas en situación de calle, migrantes, refugiados y otros colectivos dispersos. Con estos envíos, la Argentina alcanzará las 84.756.990 vacunas recibidas desde el inicio del Plan de Vacunación que impulsa en todo el país el Gobierno nacional, de las cuales 1.014.000 serán de la firma CanSino. Las vacunas del laboratorio CanSino se aplican en poblaciones de difícil acceso. A la fecha, ingresaron al país 84.342.990 dosis: de ese total, 14.683.210 corresponden a Sputnik V (10.125.655 del componente 1, y 4.557.555 del componente 2), y 4.914.500 a Sputnik V producidas en la Argentina por el laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 3.734.875 del segundo). A la firma AstraZeneca corresponden 25.188.400 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 19.912.000 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 2.202.800 donadas por España, y 549.600 por Canadá). En tanto, 30.000.000 corresponden al laboratorio Sinopharm, 3.500.000 a Moderna donadas por Estados Unidos, 600.000 a CanSino y 5.456.880 a Pfizer. De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, actualizado este sábado por la mañana, se distribuyeron 68.275.034 dosis de vacunas contra el coronavirus en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 57.871.924. Un total de 32.608.819 argentinos iniciaron su esquema de vacunación y 25.263.105 completaron con las dos dosis.

