Por “irresponsable”, autoridades nacionales pidieron suspender la licencia de conducir de Patricia Bullrich

Tras difundirse un video en el cual se ve a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manejando un camión por una ruta del sur argentino sin la licencia requerida, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitaron que se suspenda la licencia de conducir de la integrante de Juntos por el Cambio (JXC). Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia, dijo: “Bullrich puede creer que es gracioso manejar un camión sin la licencia correspondiente para ese vehículo, o quizás ni se lo plantee como algo peligroso”. El funcionario le pedirá que revoquen el permiso de conducir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informate más El exabrupto de Patricia Bullrich contra el Frente de Todos: “Les tiraría el lavarropas por la cabeza” Desde la cuenta de Twitter se confirmó la decisión: “Desde @InfoSegVial vamos a pedir al @GCBA que la reevalúe y determine si es consciente de la responsabilidad que implica tener un registro de conducir. Ya lo habíamos hecho cuando se filmó en un Zoom al volante, sin respuesta por parte de las autoridades porteñas”, consideró Carignano.PUBLICIDAD Abro hilo: @PatoBullrich puede creer que es gracioso manejar un camión sin la licencia correspondiente para ese vehículo, o quizás ni se lo plantee como algo peligroso. pic.twitter.com/MTjad84KJ5— Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) October 22, 2021 Además el director de la Agencia de Seguridad Vial cuestionó a Patricia Bullrich por su demostración pública. “Algún día los referentes públicos van a tomarse en serio la #SeguridadVial y transmitirán mensajes de cuidado y respeto por las normas”, siguió su mensaje Martínez Carignano en las redes. El hecho que generó la respuesta de la Agencia Vial comenzó cuando la presidente del PRO, Patricia Bullrich, manejó un camión de Aníbal Tortoriello, candidato a diputado nacional por Río Negro y propietario de la empresa de camiones en la que viajaban. La líder de la oposición subió el video a su cuenta de Twitter y tuvo una importante repercusión. “Así llegamos a Cipolletti, en Río Negro”, contó Bullrich en su cuenta en las redes.

