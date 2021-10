Máximo Kirchner en Lanús: “Sr. Presidente, sr. Gobernador: si tienen dudas, estamos dispuestos a ir para adelante, chiflen que acá estamos”

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, afirmó que los militantes del espacio están “dispuestos a ir para adelante”, y pidió al presidente Alberto Fernández y al gobernador bonaerense que “chiflen” si porque “la militancia está lista”. “Señor Presidente, señor gobernador, si tienen alguna duda si estamos dispuestos a ir para adelante, chiflen que nosotros estamos”, resaltó Kirchner. Durante un acto en el partido bonaerense de Lanús, en el que se homenajeaba al ex presidente Néstor Kirchner al acercarse otro aniversario de su muerte, Máximo precisó: “La mano viene difícil, muy”. “Más allá de las dificultades del presente tenemos que tener claro el camino que debemos andar y recorrer. Venimos debatiendo fuertemente dentro del Frente de Todos cuál es el camino y dónde está la respuesta que nuestro pueblo necesita”, enfatizó. En ese punto, el diputado subrayó: “Cualquier dirigente que tenga responsabilidad institucional que no tenga miedo, que le ponga ganas. La militancia demuestra que está lista para entrar cuando la llamen”. En otro tramo de su discurso, afirmó que “lo que está en juego” en las elecciones generales del próximo 14 de noviembre es “lo que votó la gente en 2019”, y destacó que en aquellos comicios “la gente no eligió el plan del Fondo (Monetario Internacional)”. “La gente votó otra cosa, no votó el plan del Fondo en 2019”, manifestó. “Tenemos que salir adelante de la mano de nuestra gente, creyendo en nuestra gente y no dejando que nos impongan las formas y mucho menos en el Fondo”, sentenció. “El sacrificio que se le pide a la gente tiene que ser conducente como aquella cancelación con el FMI que hizo Néstor (Kirchner) y que le permitió al país poder diseñar las políticas publicas que tuvieron que ver con la realidad de la gente”, ponderó. Por otra parte, el dirigente reconoció: “Es cierto que tenemos un desafío electoral el 14 de noviembre y necesitamos diputados para poder avanzar o por lo menos evitar que retroceda la calidad de vida de nuestra gente”. “No me vengan con cara triste nadie del Frente de Todos porque perdimos, nosotros podemos dar vuelta la taba”, arengó Máximo, y concluyó: “El pueblo no puede aguantar otro ajuste”.

