Quiénes cobrarán los nuevos bonos de ANSES y de cuántos son los monton

La agencia de gobierno que lidera Fernanda Raverta comunicó nuevos beneficios económicos, que estarán disponibles en lo que queda de 2021. Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que ayudó en materia económica a las familias argentinas durante los primeros meses de año 2020, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de diversas prestaciones sociales para asistir a los sectores más vulnerables. Si bien hasta el momento no se confirmó el lanzamiento de un nuevo(IFE), que ayudó en materia económica a las familias argentinas durante los primeros meses de año 2020, lacontinúa con el pago de diversas prestaciones sociales para asistir a los sectores más vulnerables. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados y pensionados, entre otros beneficiarios, van a cobrar con el aumento del 12,39% -que entró en vigencia el mes pasado- otros bonos diferentes: SUAF de ANSES: cómo cobrar el complemento por Asignaciones Familiares La Asignación Universal por Hijo (aquellas beneficiarias que hayan presentado la Declaración Jurada en Mi ANSeS en agosto último, sumarán un adicional del $ 7083 correspondiente al 20% retenido)

El cobro de los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo (se le va a sumar $ 318 por el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil)

Las Asignaciones Familiares de pago único, estas se dan en tres situaciones en particular de la vida del trabajador en cuestión Por otra parte, la agencia de gobierno que lidera Fernanda Raverta otorgará un beneficio de $5.000 para diciembre de este año a modo de bono extra para AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE), pensionados y Becas Progresar. e trata de un programa que diseñó el Gobierno nacional mediante el Ministerio de Cultura; este se llama “Más Cultura Joven”, y tiene como objetivo al gran etario de entre 18 y 24 años para que puedan acceder -durante seis meses- a la industria cultural. Como iba a entregarse a partir del 1 de noviembre, las inscripciones ya se encontraban abiertas y quiénes enviaron su postulación podrán conocer el resultado a partir del próximo viernes 29 de octubre. Bajo la postergación por la jueza federal Servinim tras la presentación de una cautelar, ANSES prolongó la inscripción hasta el 15 de diciembre para que los beneficiarios apuntados por el programa puedan acceder y cobrar en diciembre. En cuanto al Complemento de las Asignaciones Familiares, se confirmó que “se va a cobrar a partir del 25 de octubre” por medio de un “calendario complementario”. Cuáles son los montos del Complemento Mensual de ANSES Complemento mensual de $5.063 por cada hija o hijo para trabajadores con ingresos familiares hasta $78.454 y monotributistas A, B o C

Complemento mensual de $3.415 por cada hija o hijo para trabajadores con ingresos familiares entre $78.454,01 y $115.062 y monotributistas de la categoría D

