Burzaco: Cascallares recorrió un nuevo espacio publico equipado por el municipio

El intendente Mariano Cascallares recorrió un nuevo espacio recuperado por el Municipio para los vecinos del distrito. Se trata del predio ubicado en la intersección de las calles Hugo del Carril y Cuitiño en el barrio Las Rosas de la localidad de Burzaco, que fue puesto en valor por el Municipio y hoy luce equipado con juegos para los más chicos y áreas de descanso, además de las luces LED que mejoraron la seguridad. En el lugar, el jefe comunal dialogó con los vecinos que ahora disfrutan del sitio -de su plaza-, quienes aprovecharon la oportunidad para darle a conocer sus inquietudes y su agradecimiento por los trabajos llevados a cabo recuperando dicho espacio. Mariano Cascallares además compartió con los más chicos un momento de alegría y juegos. Cabe señalar que la recuperación del predio se inició con los vecinos ya que fueron ellos los promotores de las mejoras y el Municipio se sumó con nuevas obras. En el espacio se ejecutó el movimiento del suelo y el relleno, se recuperó una cancha de fútbol y se creó un área deportiva, se construyeron nuevas veredas, se colocaron juegos infantiles, mobiliario urbano, luces LED, y equipamiento de hormigón. Además se llevó adelante la parquización y forestación de toda la zona. Participaron de la jornada el Jefe de Gabinete del Municipio browniano, Leandro Battafarano, el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera y la delegada de Burzaco, Andrea Capasso, entre otros.

