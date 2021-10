Guerra en Juntos por el Cambio: Fernando Iglesias amenazó a Facundo Manes

Mauricio Macri, y amenazó a Facundo Manes. La interna de Juntos por el Cambio entre el ala dura macrista y el ala más blanda volvió a encenderse, y como no podía ser de otra forma, Fernando Iglesias salió en defensa de su líder político, y amenazó a Facundo Manes. cuestionó que el ex presidente no se presentar a declarar en Dolores en la causa que se lo investiga por presunto espionaje ilegal a las familias de las víctimas del submarino ARA San Juan. El ex precandidato a diputado, que participó en las PASO de Juntos,en la causa que se lo investiga por presunto espionaje ilegal a las familias de las víctimas del submarino ARA San Juan. “Me parece que Macri se debería presentar como cualquiera de nosotros” , consideró Manes, algo que al parecer enfureció al siempre controvertido Iglesias. , consideró Manes, algo que al parecer enfureció al siempre controvertido Iglesias. Y en la previa del debate televisivo de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, el legislador de Juntos por el Cambio salió al cruce del neurocientífico. “Qué macanudo, ese muchacho. Ahora no es momento porque hay que ganar las elecciones, pero que se quede tranquilo. No lo vamos a olvidar”, amenazó.

Both comments and pings are currently closed.