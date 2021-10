Cascallares y Kreplak recorrieron el nuevo Centro de Salud de Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº 7 “13 de Julio”, en la localidad de San Francisco Solano. Con este nuevo edificio sanitario ya terminado y habilitado oficialmente, Almirante Brown potencia su red de 32 CAPS todos nuevos o refaccionados y reequipados para brindar un mejor servicio en los barrios. La jornada se llevó adelante el martes pasado en el flamante establecimiento ubicado en el cruce de las calles Clavel y Glicina, donde el jefe comunal y el funcionario bonaerense recorrieron las flamantes instalaciones junto con el secretario de Salud local, Walter Gómez. El nuevo CAPS “13 de Julio” construido y habilitado a partir de la articulación entre Provincia y Municipio, tiene una superficie de 270 metros cuadrados e incluye seis consultorios, sala de ginecología, sala de enfermería, depósito de farmacia, salón de espacios múltiples, módulos sanitarios y entrada para las ambulancias del sistema de emergencias médicas 107 AB. “Estamos muy contentos de recibir a Nicolás (Kreplak) sumando este espacio tan importante y esperado por toda la comunidad”, sostuvo el intendente Mariano Cascallares al tomar la palabra. En este sentido, destacó que “los dos hospitales provinciales de nuestro distrito, el Lucio Meléndez y el Arturo Oñativia, están funcionando al 100 por ciento gracias al apoyo y trabajo mancomunado con el Gobierno bonaerense”. “Hoy cada cuatro o cinco cuadras que recorremos en el distrito nos encontramos con una obra en marcha y eso es gracias al trabajo articulado con el gobierno nacional y el provincial, con quienes caminamos juntos y trabajamos con los mismos objetivos”, añadió. Por su parte, Kreplak remarcó que “es un día sumamente feliz porque este nuevo CAPS es fruto de mucho trabajo”, al tiempo que subrayó que “este tipo de avances para la comunidad significan más salud pero también más generación de trabajo”. “Lo que está haciendo Mariano (Cascallares) y todo su equipo en materia de sanitaria en Almirante Brown es extraordinario. Estamos convencidos que este es el camino”, agregó. De la jornada participaron también la diputada bonaerense Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani, el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Redes Integrales de Salud, Mariana Ávila, y el delegado José Vélez, entre otras autoridades. También dijeron presente la coordinadora del CAPS 13 de Julio, Mónica Lafuente; la directora médica del CAPS, Agustina Cobe, profesionales de la salud y trabajadores del lugar, además de vecinos y vecinas.

