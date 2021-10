Monzó rechazó la movida de Vidal y Patricia de sacar a Massa de la presidencia de Diputados

Emilio Monzó rechazó este martes la movida de María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich de correr a Sergio Massa de la presidencia de la Cámara de Diputados si el resultado de las elecciones de noviembre le da a la oposición los votos para imponer esa decisión. “No comparto, porque el mandato que nos da la gente lo podemos expresar en las votaciones, en las discusiones y en los proyectos que presentemos en el Congreso. Yo fui presidente de la Cámara en 2015, teníamos poco más de 70 diputados y el Frente para la Victoria votó para que ocupemos ese cargo. Me parece, además, que no es necesario: podemos convocar a sesiones, a reuniones de comisión y cumplir nuestro papel de control al Gobierno sin necesidad de ocupar la presidencia de la Cámara”, afirmó tajante Monzó en una entrevista con La Nación, cuando fue consultado sobre la movida del ala dura de Juntos. Monzó no es el primero que se pronuncia contra la iniciativa que en buena medida contradice los usos y costumbres de la cámara baja, donde usualmente la oposición permite al la fuerza del Presidente de la Nación nombrar al titular de Diputados. Días atrás fue el diputado macrista Pablo Tonelli quien también manifestó su rechazo a la movida. No comparto (la idea de correr a Massa), porque el mandato que nos da la gente lo podemos expresar en las votaciones, en las discusiones y en los proyectos que presentemos. Yo fui presidente de la Cámara en 2015, teníamos poco más de 70 diputados y el Frente para la Victoria votó para que ocupemos ese cargo. En el caso de Monzó la declaración tiene mayor volumen político, porque se trata del ex presidente de la Cámara de Diputados durante los cuatro años de mandato de Macri, que como él bien recordó pudo mantenerse en el cargo gracias al apoyo del peronismo. Se suma a este antecedente una posibilidad que lo volvería aún más relevante en esta discusión. Monzó analiza la posibilidad de armar un bloque propio que se sumaría con autonomía al interbloque de Juntos. Si esto se concreta, sus votos podrían ser claves para bloquear la iniciativa de Vidal y Patricia Bullrich. No es un secreto que Monzó tiene línea directa con Rogelio Frigerio que seguramente ingresará a la cámara baja por Entre Rios y con varios diputados más como Sebastián García de Luca, a los que se sumarán los que entren en estas elecciones. La muy buena elección de Facundo Manes en las primarias empoderó a Monzó en la interna de Juntos, como lo dejó en claro en la entrevista. Acaso por eso, Monzó no dudó en levantar la idea de un acuerdo oposición-gobierno luego de las elecciones, que empujan Massa y el propio Alberto Fernández. Lo hizo justo cuando Rodríguez Larreta se desdijo de sus palabras en Idea en favor de esa iniciativa, presionado por el rechazo del ala dura que lidera Bullrich. “El presidente debería convocar a un gran acuerdo nacional a la oposición. Está obligado a hacerlo si desea transitar lo mejor posible sus últimos dos años de mandato. De no hacerlo, vamos a continuar en esta lógica de confrontación permanente y la sociedad no resiste más tensión”, analizó el ex presidente de Diputados.

