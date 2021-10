Gobierno congeló los precios de 1.432 productos ante la falta de acuerdo con las empresas

Finalmente, el Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial la Resolución 1.050/2021 que establece la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional”. Así lo adelantó la secretaria de Comercio a través de un comunicado el día previo. Roberto Feletti defendió la medida al indicar: “Creemos que es acertado lo que estamos haciendo. Va a ser un precio cuidado mucho más amplio, con más del doble de productos, y asegurar por 90 días cierta estabilidad en esa canasta para facilitar el consumo”. Para el funcionario el listado de casi 1.500 productos es resultado del acuerdo alcanzado con las empresas. El titular de la cartera,defendió la medida al indicar:Va a ser un precio cuidado mucho más amplio, con más del doble de productos, y asegurar por 90 días cierta estabilidad en esa canasta para facilitar el consumo”. Los empresarios consultados por Ámbito se manifestaron sorprendidos por el anuncio del secretario de Comercio y, en principio, dijeron que van a esperar a la publicación de la lista para analizar los pasos a seguir. “No hemos visto ese listado” aclaran. Feletti se refirió a las observaciones de las empresas sobre la lista y al comunicado de la COPAL en donde denunciaba que no había garantías para avanzar en un acuerdo. “Todo el día recibimos observaciones de las empresas, de los casi 1500 productos de la lista hay observados 139 por las empresas, de los 139 68 corresponden a observaciones de una sola empresa”. De esta manera, el funcionario ratifica que el listado es resultado de un ida y vuelta con las compañías. Es más, insistió que “ni el titular de COPAL ni el titular de las grandes cadenas comercializadoras rechazaron de plano la resolución”. Además, criticó la actitud empresaria porque a su juicio: “No parece un gran esfuerzo para un número de empresas que serán unas 60. Unos 1500 productos para 60 empresas no parecen un esfuerzo muy grande”, enfatizó. Antes del encuentro COPAL emitió un comunicado donde si bien ratificaban la “voluntad de colaboración y diálogo para el acuerdo”, sin embargo, advertían que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”. Al respecto, Feletti considero que “no ayuda el comunicado de la COPAL”. También comentó que se lo hizo saber a Funes de Rioja quien le habría confesado que “pudo haber sido un error”. El secretario de Comercio se mostró satisfecho con el volumen de la canasta lograda y con el diálogo entablado con el sector empresario durante lo que fue su primera semana al frente de la dependencia. Sin embargo, lamentó que “haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino”. A pesar de esta actitud de la minoría mencionada, Feletti remarcó que seguirá “abierto al diálogo y con voluntad de construir acuerdos lo más abarcativos posibles”. Idas y vueltas Desde temprano el Gobierno insistía en su objetivo de llegar a un acuerdo con empresarios para conformar una lista de precios congelados. “Vamos a esperar a último momento porque nuestra intención es llegar a un acuerdo” fue la respuesta de la portavoz del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti ante la pregunta de Ámbito respecto al rechazo de los empresarios al acuerdo de precios planteado por el gobierno y que fuera expresado en un comunicado de COPAL. Con esa intención el secretario de Comercio, convocó a una reunión al titular de Copal, Funes de Rioja y el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez. El encuentro con Feletti comenzó a las 18 horas y termino a las 19.20. Las empresas convocadas comentan que, en la reunión del lunes en Comercio, las autoridades directamente les entregaron el listado de 1.650 productos en vez de analizar las propuestas de las compañías. “A pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”, señala el comunicado de COPAL. “No es una negociación” explica a Ámbito una importante empresa productora de productos de la canasta básica. “La secretaria te indica el producto y al precio que quiere que lo vendas”. Esta es la razón por la cual el secretario de Comercio tuvo que ampliar el plazo para recibir las respuestas por parte de los proveedores. En el caso de los supermercados la situación es diferente ya que el compromiso de las cadenas de comercialización es el cumplir en trasladar los precios “congelados” que reciben de los proveedores. Aunque tampoco están conformes con este “congelamiento” de precios porque el gobierno los pone en un rol de “policía”. Es que los supermercados serán la cara visible para que los consumidores encuentren los “los 1650 productos a precios congelados” y esto los ubica en una posición incómoda: “vamos a tener que controlar a nuestros proveedores”, se quejan, o lo que es peor “denunciarlos si hay faltantes”. En ambas reuniones con Comercio el clima no fue muy bueno. Hubo casos de empresas que el producto que solicitó la secretaria de Comercio que figure en la lista representa el grueso de su producción. “No puedo trabajar a pérdida”, se quejan. “El problema es que para el gobierno nosotros nos la llevamos con palas y no tienen en cuentan, por ejemplo, la caída del consumo”, comentaba a Ámbito una importante empresa productora de alimentos. “La caída en conservas en lo que va del año fue del 10%”. Otro fabricante de productos para la canasta básica explica “en el 2011 Copal que agrupa a las empresas productoras de alimentos y bebidas ocupaba 500 mil personas hoy 400 mil”, graficaba cómo está el sector. Estos números explican la resistencia que hay en el sector empresario para para cumplir con el pedido de la Secretaría de Comercio.

