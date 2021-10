Cascallares entregó tablets a 4 mil estudiantes de escuelas secundarias de Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, entregaron 4 mil tablets y 6 mil tarjetas telefónicas prepagas a estudiantes de escuelas secundarias del distrito, en el marco del programa “Conectados con Vos”, que promueve la conectividad. El acto de entrega se realizó en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia en el Micro-estadio Diego Armando Maradona, y contó con la presencia de la diputada provincial Cristina Vilotta, el Jefe de Gabinete de ENACOM, Ariel Martínez, el Director General de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la ENACOM, Diego Leiva, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola y el presidente del Consejo Escolar local, Leonardo Herrera, entre otros. Durante la jornada se realizó la entrega de tablets y tarjetas prepagas -con 500 pesos de recarga- a estudiantes de un total de 30 escuelas de las diferentes localidades del distrito, entre ellas; las Nro. 46 y 65 de Claypole, la Nro. 53 de Solano, la 63 de Rafael Calzada, las Nro. 20, 48 y 66 de Don Orione, las Nro. 75, 59, 55 de Glew, la 51, 38, 42 y 64 Burzaco, la 16 y 80 de Longchamps y la Nro. 52 de Ministro Rivadavia, entre otras. En la ocasión, Cascallares destacó: “Estamos muy contentos de estar aquí con todos las y los estudiantes de escuelas secundarias, con esta política que el ENACOM viene implementando a lo largo y lo ancho del país, una decisión política muy acertada de volver de a poco a lo que era el programa Conectar Igualdad y entregar dispositivos a los chicos”. En ese sentido, el intendente manifestó que en la alegría de los jóvenes que recibieron las herramientas para educarse se expresa “el resultado del trabajo que lleva adelante el Estado Nacional”. Por su parte, Ambrosini que destacó el enorme trabajo de Cascallares en el Municipio, señaló que “es un placer estar en Brown, es una felicidad enorme ayudar desde el Gobierno Nacional a aliviar la pandemia y acercarles a los chicos tablets y tarjetas de conectividad”. “Nuestra premisa es estar conectados y todo argentino tiene el derecho y la necesidad de estar conectado. Queremos a todos los argentinos incluidos”, concluyó el funcionario nacional. Pianciola, en tanto, subrayó la tarea del Estado Nacional y del Municipio para facilitar los procesos educativos en el marco de la pandemia. Participaron también del acto, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH, Bárbara Miñán, el jefe de Gabinete local, Leandro Battafarano, el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, el director del Instituto de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez, la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, la directora de juventud Micaela Ortiz, el secretario de Producción, Federico Sassone, la jefa distrital inspectora Inés Centurión, los delegados municipales, José Vera de Longchamps, Rodolfo Díaz Vélez de Ministro Rivadavia, Mabel Kleb de San Francisco de Asís y José Canto de Rafael Calzada.

