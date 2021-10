Tolosa Paz: “El primer desafío es crear trabajo porque los niveles de pobreza y exclusión son acuciantes”

La candidata a diputada nacional del Frente de Todos en Buenos Aires Victoria Tolosa Paz aseguró hoy que “el primer desafío” del oficialismo “es crear trabajo, porque los niveles de pobreza y de exclusión son acuciantes”. “El estímulo a la producción y al trabajo está en el centro de nuestro proyecto político. Vinimos a poner a la Argentina de pie con un modelo productivo, por lo que el primer desafío que tenemos como país es crear trabajo, porque los niveles de pobreza y de exclusión son acuciantes”, resaltó Tolosa Paz. Al participar como oradora en el encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), la postulante provincial señaló que la “forma de crear trabajo es con el Estado y el sector privado, no es uno sin el otro; y con un Estado que deje atrás las incertidumbres”. “Ese mundo de certezas se construye primero siendo capaces de escuchar los problemas que atraviesan cada una de las ramas y sectores de la economía real para analizar cómo la política puede ayudar para solucionar esos problemas”, resaltó Tolosa Paz. La postulante participó del tradicional almuerzo que la entidad realiza en el Hotel Alvear, que en esta oportunidad contó con 100 asistentes presenciales a los que se sumaron mediante la transmisión virtual en vivo, participantes de todo el país. Se hicieron presentes por parte del CICyP Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Martín Cabrales, tesorero del CICyP; Jorge Collazo, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Fabián Papini, tesorero de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y del CICyP. En la apertura del evento, Funes de Rioja indicó: “Queremos la inclusión y a partir de las propuestas que escucharemos, haremos llegar de nuestra parte, las voces del sector productivo, las voces de esa Argentina que quiere dar ese impulso de crecimiento y que el país en su conjunto pueda llamarse país desarrollado”. El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en Montevideo, Uruguay en junio de 1941.

