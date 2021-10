¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en noviembre de 2021?

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp está en constante actualización. Cada nueva versión ofrece un soporte distinto que muchos dispositivos por su sistema operativo no pueden obtener. Entérate cuáles son los celulares Android y iOS que, a partir del 1 de noviembre, ya no podrán utilizar el servicio. medidas de seguridad que implementa en cada una de las actualizaciones. ¿Qué celulares dejan de tener WhatsApp en 2021? La decisión de la aplicación propia de Facebook también se debe a lasque implementa en cada una de las actualizaciones. WhatsApp dejará de funcionar en los teléfonos con Android 4.0.4 o iPhone con iOS 9 y versiones previas. Los dispositivos celulares son: Android Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2. Sony : Xperia M.

: Xperia M. Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2. LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q. ZTE : Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.

: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo. Otros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8. WhatsApp. iOS Apple iPhone SE (16GB, 32GB, 64GB).

Apple iPhone 6S (16GB, 32GB, 64GB, 128GB) .

. Apple iPhone 6S Plus (16GB, 32GB, 64GB, 128GB). WhatsApp. Desde la app, recomiendan para una “mejor experiencia” que los usuarios de Android utilicen un dispositivo compatible con la versión 4.1 o posterior. Por su parte, para los usuarios de iPhone, aconsejan que el sistema operativo sea la versión iOS 10 o posterior.

