Cascallares y Vila inauguraron una nueva escuela primaria en Glew

El intendente municipal Mariano Cascallares, junto a la directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, inauguraron el nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 82 de la localidad de Glew. La flamante institución educativa se suma a las ya veinticinco que se crearon en la actual gestión comunal incluyendo a la Escuela Primaria N° 83 que se inauguró en agosto en Ministro Rivadavia. Luego del tradicional corte de cintas que dejó inaugurada la nueva institución educativa, ubicada en Zufriategui y Espoile en Glew, se descubrió una placa alusiva y se entonaron las estrofas del Himno Nacional que dieron marco a una jornada llena de emoción y alegría. En la ocasión, el intendente no sólo agradeció a los equipos de trabajo del Municipio y la Provincia sino a los inspectores, directivos, docentes y auxiliares que desde su lugar colaboraron para sacar adelante a la escuela pública en medio de la pandemia. En ese marco, Cascallares -que hizo hincapié en las veintiséis instituciones creadas para la comunidad-, subrayó la tarea que se lleva a cabo en el distrito con la construcción, en paralelo, de un Jardín de Infantes en San José, otro en Longchamps, y uno más en Glew. “Estamos orgullosos del trabajo que estamos realizando y vamos a seguir avanzando ya que estamos convencidos que la igualdad de oportunidades está dada por la educación”, aseguró el jefe comunal. Por su parte Vila, que instó a los presentes a trabajar para que más chicos vuelvan a la escuela y que recuperen contenidos, anunció la ampliación de las nuevas instalaciones. En esa línea, la funcionaria subrayó que el objetivo, en articulación con Nación y Provincia, es construir más instituciones educativas, porque los alumnos “necesitan poder aprender para concretar su proyecto de vida, ustedes construyen un mundo a partir de la escuela”, sostuvo. Y amplio “es necesario coordinar los esfuerzos para que las chicas y chicos tengan la escuela que merecen”, concluyó. En tanto, Pianciola en concordancia destacó que “para el Municipio, la Nación y la Provincia es primordial que cada vez haya más niños, adolescentes y adultos en la escuela”. Durante la jornada los funcionarios realizaron una recorrida por la escuela, financiada por el Municipio, y dialogaron con niñas, niños y docentes presentes. Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la intersección de las calles Tapín y Mazzini, donde se construye un nuevo Jardín de Infantes en la localidad. El acto contó con la presencia del Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, su par de Gobierno, Juan Fabiani, el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo , el titular del Consejo Escolar de Almirante Brown, Leonardo Herrera, el inspector Jefe Regional, Leonardo Lafflitto, y la jefa distrital inspectora, Inés Centurión, entre otros funcionarios, docentes y alumnos. La Escuela El nuevo edificio, insertado en la parcela correspondiente al Polo Educativo Glew, que ya cuenta con el Jardín de Infantes N°962 y se estima además la creación de una secundaria, está ubicado en la esquina de Zufriategui y Espoile. Para el máximo funcionamiento de la institución se prevé la ampliación de sus instalaciones con más aulas, un total de ocho, en una segunda etapa. Hoy el edificio completo de 755 m2 cuenta con un Salón de Usos Múltiples, Cocina, Despensa, Oficina, Dirección y Sanitario personal. Además de sanitarios para niños y niñas, seis aulas y un Playón de recreación. La construcción es de tipo tradicional, con fundaciones de hormigón armado, mampostería de elevación tradicional y cubierta metálica, con terminación de chapas. Cielorraso desmontable, carpinterías de aluminio con puertas de acceso reforzadas. Cuenta con instalaciones sanitarias completas, sistema de detección de incendio y equipamiento completo de mobiliario, ventiladores y estufas.

Both comments and pings are currently closed.