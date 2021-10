Cristina Fernández de Kirchner: los derechos de los trabajadores “no son el problema”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que el peronismo “sigue más vigente que nunca” y aseguró que es algo “superador” entre las fuerzas de izquierda y de la derecha. Además, consideró que “los derechos” de los trabajadores “no son la causa de los problemas” que tiene Argentina, al encabezar el Encuentro Nacional de Jóvenes de la agrupación La Cámpora que se llevó a cabo en el predio de la exEsma. La expresidenta llamó a la militancia a concurrir este domingo a las plazas a conmemorar el 17 de octubre “no con nostalgia”, sino con la idea de “refrendar el pacto entre el capital y el trabajo” que estableció el peronismo. El acto en vivo Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora en la ex Esma.

