Llegan los encuentros de la cultura y juventud a Brown

El Instituto de las Culturas de Almirante Brown anunció que este viernes 15 y sábado 16 de octubre llegan los Encuentros de la Cultura y la Juventud a Almirante Brown con propuestas para las y los jóvenes pero también para toda la familia. En primer término, hoy viernes desde las 19 horas Brian Lanzelotta se presentará con Tanga Tunga en la Plaza Puerto Argentino de la localidad de Malvinas Argentinas. Mientras tanto, el sábado 16 de octubre desde las 15 horas se presentará El Polaco junto a Estrella 34 y Chuki2G en el Playón de Don Orione sobre la Avenida Eva Perón N° 2000. “Llega un fin de semana a pura cumbia y diversión respetando los protocolos de prevención del Coronavirus”, indicaron desde el Instituto de las Culturas browniano.

