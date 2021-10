Cascallares: “Seguimos pavimentando 600 cuadras en las localidades y los barrios”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, destacó que seguimos “pavimentando unas 600 cuadras en las localidades y en los barrios de nuestro distrito”, durante una recorrida en Claypole y Burzaco, donde se están llevando adelante trabajos de asfalto y bacheo, mejorando directamente la transitabilidad y circulación en toda la zona. La recorrida comenzó en Claypole, puntualmente en la zona del casco histórico de dicha localidad, donde el jefe comunal y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, supervisaron las obras de pavimentación que el Municipio lleva en arterias que anteriormente eran de tierra. Una de ellas es la calle Lobato, donde se están pavimentando cuatro cuadras desde Bravo hasta Bullrich; y también La Merced, en la que se está trabajando en dos arterias, desde Félix Lora hasta 17 de Octubre, en cercanías a la estación ferroviaria. La mejora en la zona comenzó el año pasado, cuando se concretó una importante obra de cloaca que era esperada desde hace muchísimos años por los vecinos y vecinas. Una vez que fue finalizada, arrancaron las obras de pavimento. “Estamos recorriendo distintas obras en Claypole. Entre ellas, estos dos nuevos pavimentos en las calles Lobato y La Merced que eran muy esperados por los vecinos y vecinas. Además, en simultáneo, avanzamos fuertemente con obras de pavimentación en todas las localidades, teniendo en marcha aproximadamente más de 60 en cada una de ellas”, sostuvo Mariano Cascallares. Además, el jefe comunal apuntó que se realizan más de 200 trabajos de repavimentación. En este sentido, destacó que en Claypole se está avanzando también con la creación del Nuevo Natatorio Municipal, en el límite con Rafael Calzada, al tiempo que se están desarrollando obras estructurales en toda la Comuna, entre ellas el Viaducto de Ruta 4, el paso bajo nivel de la avenida San Martín y también los de Diehl (Longchamps) y Presidente Juan Domingo Perón (Rafael Calzada), que ya están iniciando. Posteriormente, Mariano Cascallares se trasladó a Burzaco, donde se están efectuando trabajos de repavimentación alrededor de la plaza Marta Mastrángelo, específicamente en las calles Asamblea, Carlos Morel y Santiago Derqui. En este caso, esta mejora beneficia directamente a la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 55 y se conecta directamente con la pavimentación de la calle Diómede.

