Argentina en la “Lista Verde” de Francia de países con buena situación epidemiológica

Francia decidió sumar a Argentina a su “Lista Verde” de países con buena situación epidemiológica en lo referente a la pandemia de coronavirus, lo que implica que los argentinos podrán ingresar a ese territorio sin hacer cuarentena y sin tener el esquema completo de vacunación, confirmó hoy la Cancillería. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que Francia tomó esa determinación a partir de la “buena situación epidemiológica” de Argentina. “Me alegro de que la buena situación epidemiológica de Argentina haya permitido pasarla a la lista ‘verde’ que permite la entrada sin restricciones”, expresó la embajadora de Francia en Buenos Aires, Claudia Scherer–Effosse, quien le había hecho llegar al canciller Santiago Cafiero un adelanto de la resolución. De este modo, los argentinos podrán ingresar a Francia sin hacer cuarentena y sin el esquema completo de vacunación, aunque adaptándose a las normativas epidemiológicas locales. Scherer–Effosse consignó que sólo hay que tener en cuenta las exigencias de vacunación que son obligatorias en lugares públicos del país como restaurantes o museos. El decreto del Ministerio de Solidaridades y Salud de Francia fue publicado este miércoles y modificó la resolución que ese país había adoptado el 7 de junio último. Noticias relacionadas

Both comments and pings are currently closed.