Pidieron 17 años de prisión para Lautaro Teruel, acusado por violación

El fiscal penal Federico Obeid solicitó la pena de 17 años de prisión para Lautaro Teruel, hijo de uno de los integrantes del grupo musical Los Nocheros, por dos violaciones, una de ellas cometida contra una menor de 10 años. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el fiscal también pidió la pena de ocho años de prisión para los co- imputados en una de las causas, Silvio Rodríguez y Gonzalo Farfán. En la audiencia de alegatos, Obeid dijo que “los acusados son íntimos amigos” y que “trataron de taparse y armar un relato a medida”. Además, el fiscal sostuvo que “Teruel fue consciente de que la víctima estaba ebria para accederla mientras estaba con el co-imputado Rodríguez”, y que “Tanto Rodríguez como Farfán omitieron dolosamente impedir que Teruel accediera a la víctima”. “No quedan dudas de que la situación fue frenada por la víctima cuando se dio cuenta de lo que sucedía”, dijo el fiscal.

