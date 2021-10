Gabriela Cerruti renunció a su banca en Diputados

La diputada nacional Gabriela Cerruti presentó la renuncia a su banca para integrarse al área comunicacional del Gobierno, por lo que el bloque oficialista queda transitoriamente reducido a 116 miembros. La también periodista, con mandato hasta el 10 de diciembre próximo, será reemplazada por Gustavo López -director en el Ente Nacional de Comunicaciones- o por la exlegisladora porteña Gabriela Alegre, por ser quienes seguían en la lista de Unidad Ciudadana de 2017. Entre 2011 y 2015, Cerruti se desempeñó como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, complementando una extensa trayectoria como comunicadora en diferentes medios gráficos, radiales y televisivos. En 2020 fue una de las encargadas de cerrar el debate de la votación del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo, discurso que motivó un fuerte respaldo de quienes acompañaron la iniciativa.

